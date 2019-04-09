Линию производства алюминиевых профилей запустили в Крыму

В рамках проекта по созданию технопарка компании «Современные фасадные системы» запущена линия порошковой покраски алюминиевого профиля. Запуск линии позволит выполнять покраску до 6 тысяч квадратных метров изделий в сутки.

Технопарк разместится на участке 2,5 га в Симферополе, в районе поселка ГРЭС и объединит девять резидентов, в числе которых производственные, научные и образовательные организации. Проект предусматривает создание завода-производителя алюминиевой экструзии с полным замкнутым производственным циклом, а также инновационный учебный центр для подготовки кадров.

Общий объём инвестиций превысит 4 млрд рублей. Всего на предприятии будет создано более 300 новых рабочих мест со средней заработной платой порядка 45 тысяч рублей.

На заводе планируется выпуск до 24 тысячи тонн алюминиевого профиля в год, в том числе неокрашенный алюминиевый профиль, анодированный профиль, окрашенный профиль. Фасадные системы, которые будут здесь производиться, ранее в Крыму не выпускались.

«Запускаем первый цех — площадь 5 тысяч м2. И запускаем буквально через месяц учебно-производственный комбинат, — сказал учредитель компании „Современные фасадные системы“ Александр Поважный. — Открывается здесь наша покрасочная линия, 6 тысяч м2 в сутки за три смены может покрасить. Здесь открывается скаточная линия. Грубо говоря, мы делаем через матрицы полуфабрикат и здесь уже профиль приводим в его вид, в котором он поступает к компаниям-переработчикам».

Компания уже несколько лет работает на крымском рынке фасадных систем. Продукция поставлялась в том числа для реконструкции объектов «Артека» и крупных отелей. Однако сейчас производство рассредоточено на нескольких предприятиях на территории России. В будущем компания намерена собрать производство на одной площадке нового технопарка в Крыму.

«Наша компания уже работает более четырёх лет на рынке Крыма. И мы развиваемся в области фасадов, — рассказал Поважный. — Если раньше мы покупали импортные профили, то уже четыре года мы производим свои. Мы их выпускаем на пяти заводах в России. А теперь хотим выпускать здесь (в Крыму) свой профиль». В новую площадку в Крыму уже вложено порядка 380 млн рублей, добавил Поважный.

Площадку с производственным комплексом, тремя цехами и административными строениями инвестор приобрёл ещё в конце 2018 года. В первом цеху будут размещены линия порошковой покраски, линия скатки теплого алюминиевого профиля, оборудование для механической обработки и склад готовой продукции. Во втором и третьем цехах разместятся литейное и экструзионное производства.

В 2020 году в технопарке будет открыта лаборатория всех типов стендовых испытаний и завод экструзии на своих мощностях, в 2021 — завод анодирования изделий из алюминия.

Также на площадях технопарка планируется открыть учебный центр по применению энергосберегающих фасадных систем в строительстве. На данный момент, полным ходом строятся аудитории и общежития для учащихся. Центр позволит обучать до 100 человек за один учебный курс.

ООО «Современные фасадные системы» зарегистрировано в октябре 2014 года, основным видом деятельности указано производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. С запуском нового предприятия в Симферополе компания рассчитывает в рамках программы импортозамещения через полтора года потеснить на российском рынке фасадов доминирующую сейчас импортную продукцию из Германии, Бельгии, Греции, Белоруссии, Польши и Турции, а в перспективе выйти на рынки Белоруссии, Украины, Казахстана и других стран. С 2016 года компания «Современные фасадные системы» — участник крымской свободной экономической зоны.