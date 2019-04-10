На КМЗ запустили серийный выпуск гильз для судовых двигателей

На Кингисеппском машиностроительном заводе функционирует участок по изготовлению деталей цилиндро-поршневой группы полного цикла. Об этом сообщает пресс-служба КМЗ.

Первая партия гильз для двигателей М507 в количестве 1000 штук сошла с последней операции по финишному хонингованию. Все детали прошли технический контроль и отправлены на сборку блоков цилиндров.

Гильзы изготавливаются из высокопрочного легированного чугуна с шаровидным или пластинчатым графитом, а также из специальных сталей подвергающихся процессу ионно-плазменного азотирования. Применяемые технологии повышают износостойкость деталей и ресурс работы двигателя.

Следует отметить, что новые гильзы будут использоваться в производстве и ремонте судовых двигателей для нужд ВМФ РФ.