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Фотофакты

Строительство судов на «Адмиралтейских верфях»

Спуск траулера «Андромеда» на ЛСЗ «Пелла» — фоторепортаж

  •  © фото с сайта korabel.ru

  •  © фото с сайта korabel.ru

На правом (северном) стапеле — многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа «Иван Папанин» проекта 23550 (заложен 19.04.2017) и ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» проекта 00903 (заложена 10.04.2019).

На левом (южном) стапеле — рыболовецкие траулеры проекта СТ-192 (заложены 23.01.2019 и 08.04.2019).

Фото Кирилла Воловика с сайта korabel.ru

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Адмиралтейские верфи, 00903, Северный полюс, 23550, Иван Папанин, СТ-192
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