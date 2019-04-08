Строительство судов на «Адмиралтейских верфях»
Спуск траулера «Андромеда» на ЛСЗ «Пелла» — фоторепортаж
На правом (северном) стапеле — многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа «Иван Папанин» проекта 23550 (заложен 19.04.2017) и ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» проекта 00903 (заложена 10.04.2019).
На левом (южном) стапеле — рыболовецкие траулеры проекта СТ-192 (заложены
Фото Кирилла Воловика с сайта korabel.ru
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