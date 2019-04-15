Началось строительство второго энергоблока Курской АЭС-2

Строительство энергоблока № 2 Курской АЭС-2 началось в России в понедельник, сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом» (входит в Росатом)."15 апреля 2019 года на площадке станции замещения Курская АЭС-2 началось бетонирование фундаментной плиты реакторного здания энергоблока № 2 — специалисты уложили первый кубометр бетона", — говорится в сообщении.

«Тем самым почти на две недели раньше плана дан старт основным строительным работам по сооружению второго из двух самых мощных и современных энергоблоков в России с реактором ВВЭР-ТОИ поколения «3+"", — отмечается в сообщении.

По сравнению с другими энергоблоками поколения «3+" (№ 1,2 Нововоронежской АЭС-2 и №№ 1,2 Ленинградской АЭС-2) проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов.Новые энергоблоки КуАЭС-2 соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.Строительство первого блока Курской АЭС-2 началось в прошлом году.