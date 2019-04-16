В поселке Высокий Мыс Сургутского района Тюменской области открылась новая школа

Кабинет для изучения иностранных языков, лаборатории для занятий химией и биологией, просторный спортзал с душевыми в раздевалках, зимний сад, сенсорная комната, библиотека, медицинский блок, класс для конструирования и еще десятки кабинетов, оборудованных по последнему слову техники — все это теперь стало доступно для жителей небольшого поселка Высокий Мыс и соседнего с ним Тундрино. Здесь открыли новую школу.

Здание построили на въезде в поселение. Универсальный объект с продуманной до мелочей безбарьерной средой для инвалидов объединил под одной крышей школу и детский сад. «Квартирный вопрос» для системы образования удаленного поселения решился разом. Хозяева в дом знаний заехали первого апреля. К условиям и масштабам пока привыкают. Тут ведь, в отличие от старой школы, тепло, светло и очень просторно: площадь объекта 4700 квадратных метров.

Еще каких-то полтора года назад местные жители боялись даже обсуждать вслух новую школу — говорят, чтобы не сглазить. Однако поставленная властями задача подрядчиками выполнена: в октябре 2017 года залили фундамент, в апреле 2019 года раздался первый звонок.

В новом образовательном комплексе обучаются 69 школьников и 26 дошколят. С ними работают 16 педагогов и три воспитателя. В классах — не более десяти человек. Пока городские школы страдают от перезагруженности, здесь каждый ребенок получает чуть ли не индивидуальное образование. Впрочем, и для Сургутского района сейчас актуально строительство новых образовательных объектов. Власти района намерены возвести до 2024 еще как минимум пять школ. По одной — в Нижнесортымском, Солнечном, Белом Яру, Лянторе и Федоровском. Первые шаги для реализации масштабных планов кураторы отрасли уже сделали.

На строительство школы было направлено 264 млн рублоей.