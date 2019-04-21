На Уфимской ТЭЦ-1 завершены основные этапы технического переоснащения ГТЭС-25 в части газоподготовки



Газотурбинная электростанция ГТЭС-25П

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На производственной площадке ТЭЦ-1 Уфимской ТЭЦ-4 (ООО «Башкирская генерирующая компания») завершается техническое перевооружение газотурбинной электростанции ГТЭС-25П в части газоподготовки и топливоснабжения.

Основой энергоблока являются газотурбинная установка ГТЭ-25П (на базе двигателя ПС-90ЭУ-2Г) производства АО «ОДК-Авиадвигатель» и водогрейный котел-утилизатор («Энергомаш-Строй»). В качестве основного топлива используется природный газ.

На первом этапе проекта проведена модернизация питающего трубопровода, который теперь оснащен высокоэффективной системой фильтрации от компании ЭНЕРГАЗ. Степень очистки газа составляет 100% для частиц величиной более 5 микрон. Производительность — 7 600 м3/ч.



Система газовой фильтрации

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Согласно технологической схеме газоподготовки новая система установлена перед дожимной компрессорной станцией (ДКС), выполнена на открытой раме и включает два фильтра вертикального картриджного типа. Фильтры укомплектованы датчиками перепада давления, которые сигнализируют о загрязнении фильтрующих элементов и, соответственно, повышают степень защиты компрессора ДКС. Система управления оборудованием интегрирована в САУ компрессорной станции, которая обеспечивает компримирование газа и его подачу в турбину ГТЭС.

Второй этап заключался в осуществлении комплекса работ по модернизации и приведению ДКС к современным стандартам производства и эксплуатации газокомпрессорной техники:

1. Установлен новый винтовой маслозаполненный компрессор — основной элемент ДКС.

2. Усовершенствована двухуровневая система регулирования производительности. Для 1-го уровня (золотниковое регулирование) добавлен алгоритм пропорционального управления, вследствие чего скорость перемещения золотника не фиксированная, а задается САУ ДКС. 2-й уровень (система рециркуляции газа) оснащен дополнительной байпасной линией. В совокупности эти обновления позволяют компрессорной станции максимально быстро и корректно реагировать на изменения нагрузки при переходных режимах работы сопряженной газовой турбины.



Установка нового компрессора

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3. Проведены обслуживание и модернизация маслосистемы ДКС. Заменены фильтры и клапан регулировки давления впрыска. В маслосистеме теперь используется сложноэфирное синтетическое масло нового поколения ESTSYN СЕ, которое специально создано для установок, выполненных на базе винтовых компрессоров. Масло ESTSYN СЕ обеспечивает эффективную эксплуатацию, увеличивает надежность и срок службы оборудования. Замена масла сопровождалась изменением рабочих параметров ДКС, что дает станции возможность нормально функционировать при повышенных температурах масла.

4. Установлено современное программное обеспечение. После подключения и настройки обновленная система автоматизированного управления ДКС реинтегрирована с верхним уровнем АСУ ТП газотурбинной электростанции.

5. Добавлены новые уставки и защиты. Выполнена опрессовка ДКС азотом — проверка всех узлов и соединений на герметичность.

Модернизация и пусконаладочные работы завершились собственными испытаниями. Система фильтрации и компрессорная станция топливного газа отработали в штатном режиме, без нареканий.



Блок фильтрации и ДКС составляют систему подготовки топливного газа для ГТЭС

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На заключительном этапе предстоит комплексное тестирование оборудования под нагрузкой — в сопряжении с газотурбинной установкой. Проект осуществляют специалисты компании «СервисЭНЕРГАЗ» (входит в Группу ЭНЕРГАЗ). Его реализация повысит качество топливного газа, надежность газоснабжения и, как результат, эффективность работы ГТЭС.

Газотурбинная электростанция ГТЭС-25П обеспечивает комбинированную выработку энергии. Установленная электрическая мощность составляет 22,5 МВт, тепловая — 26 Гкал/ч. Коэффициент использования теплоты сгорания топлива достигает 85%.

Пуск ГТЭС состоялся в октябре 2009 года. Она стала первой в России газотурбинной станцией, созданной на базе авиационного двигателя. Строительство ГТЭС-25П — один из самых значимых энергопроектов в Башкирии в те годы. Её мощности достаточно для электроснабжения более 25 тысяч городских квартир и обогрева 2 400 квартир, что существенно повысило возможности и надежность энергосистемы Уфы.



Газотурбинная установка ГТЭ-25П на базе двигателя ПС-90ЭУ-2Г

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Башкирская генерирующая компания — одна из крупнейших региональных энергетических компаний России, владеет значительной производственной базой: одной ГРЭС, десятью ТЭЦ, двумя крупными ГЭС, а также объектами малой энергетики.