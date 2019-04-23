Российская компания представила в Германии самосвальный автопоезд с боковой разгрузкой ТОНАР-9541

Компания «Тонар», являющаяся крупнейшим российским производителем прицепной и полуприцепной техники (на заводе выпускается более 100 различных моделей прицепной техники), а также единственным в России производителем карьерных самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности, на открывшейся в Мюнхене международной специализированной выставке строительной техники представила специально разработанную компанией экспортную модель сочлененного самосвального автопоезда с боковой разгрузкой грузоподъемностью 120 тонн и полной массой 150 тонн ТОНАР-9541, предназаначеного для перевозки полезных ископаемых горнодобывающими компаниями.

Гидрооборудование автопоезда выполнено по двухконтурной схеме в отличие от другой самосвальной техники производства ООО МЗ «Тонар», где жидкость поступает обратно в бак самотёком под давлением веса кузова.

Объём двухкузовного самосвального автопоезда ТОНАР-9541 — 47 кубических метра (на рынке РФ представлены самосвалы модели ТОНАР-9541 грузоподъемностью 54 380 кг и суммарным объемом кузовов 48,3 куб.м ).

Автопоезда способны функционировать при экстремальных нагрузках и в сложных климатических условиях, температура эксплуатации составляет от -60 до +50°С.

Подвеска зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами, оси колес модели 9042 производства ООО МЗ «Тонар».