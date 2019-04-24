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Медучреждения

В Удмуртии открылась новая поликлиника

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22 апреля в Ижевске открылась новая поликлиника № 4. Она будет обслуживать более 35 тысяч жителей Ленинского района столицы Удмуртии.

С сегодняшнего дня поликлиника работает в штатном режиме.

В новую поликлинику переехали все службы, ранее расположенные на различных площадках Ленинского района — поликлиника для взрослых, женская консультация, дневной стационар гинекологического отделения, рентгенология, лучевая диагностика, физиотерапия, функциональная диагностика, лабораторно-диагностическая служба.

Строительство велось с 2012 года.

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https://www.izh.kp.ru/online/news/3458280/

новые медучреждения , Удмуртия
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