В Удмуртии открылась новая поликлиника
22 апреля в Ижевске открылась новая поликлиника № 4. Она будет обслуживать более 35 тысяч жителей Ленинского района столицы Удмуртии.
С сегодняшнего дня поликлиника работает в штатном режиме.
В новую поликлинику переехали все службы, ранее расположенные на различных площадках Ленинского района — поликлиника для взрослых, женская консультация, дневной стационар гинекологического отделения, рентгенология, лучевая диагностика, физиотерапия, функциональная диагностика, лабораторно-диагностическая служба.
Строительство велось с 2012 года.
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- Сергей Котенко
- 24.04.201916:49
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