Портфель заказов российских авиазаводов (военная авиация)

Попробовал прикинуть, какие портфели у наших авиазаводов, выпускающих военные самолеты, и на сколько хватит имеющихся заказов.

1. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина.

Су-35



Sukhoi Su-35 on MAKS-2011.jpg

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20 штук в ВВС РФ (поставлено 78 из 98)

11 штук для Индонезии (по контракту 2018 г.)

предположительно 24 штуки для Египта (по контракту 2019 г)

Итого: 55 штук.

На данный момент по этому самолету имеется самый большой портфель заказов, которого при имеющемся темпе производства хватит на 3 года. При этом, следует отметить, что иностранные заказчики все активнее интересуются этим самолетом, что позволяет оптимистично смотреть на перспективы дальнейшего производства.

2. Иркутский авиационный завод.

Выпускает самолеты двух типов.

Су-30СМ





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2 штуки в ВВС РФ (поставлено 112 из 114) + предположительно новый контракт на 36 штук

12 штук в Беларусь по контракту 2017 г.

14 штук в Казахстан (6 по контракту 2017 г и 8 по контракту 2018 г.)

4 штуки в Армению (по контракту 2019 г)

6 штук в Мьянму (по контракту 2018 г.)

Итого: 74 штуки

В целом, заказов при нынешнем темпе производства хватит прмерно на 5 лет. Можно констатировать, что «золотой век» производства этих самолетов уже остался в прошлом, крупные страны вплотную нацелены на перевооружение своего авиапарка самолетами 5 поколения, и поколение 4+ их интересует все меньше.

С другой стороны, у Су-30СМ все еще сохраняется определенный экспортный потенциал среди небольших стран, которые новейшие самолеты не могут позволить по финансовым причинам, а закупить 1-2 эскадрильи Су-30 в кредит для них в самый раз. Например, есть довольно большая вероятность, что заказ на Су-30СМ сделает Лаос после получения всей партии Як-130.

Также в комментариях пишут, что МО дозаказало партию самолетов из 36 штук.

Як-130





© irkut.com

4 штуки в Беларусь (по контракту 2015 г.)

6 штук в Лаос (по контракту 2017 г.)

Итого: 10 штук

Контракт для своих ВВС завершен. Крупных экспортных контрактов также пока нет, а имеющиеся завод «добьет» в этом году. Можно предположить, что если в 2019 году новых экспортных заказов не будет, то наше МО сделает дозаказ.

Як-152

Министерство обороны заказало 150 самолетов, крупную партию планирует заказать ДОСААФ.

Учитывая планы по развертыванию производства МС-21, у «Иркута» пожалуй сейчас самые многообещающие перспективы из всех российских авиазаводов.

3. Авиастроительный завод «Сокол»

МиГ-29/35



Mikoyan-Gurevich MiG-35 MAKS'2007 Pichugin.jpg

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6 штук в ВВС РФ (по контракту 2018 г.)

23 штуки в Египет (по контракту 2015 г.)

Итого 29 штук.

Имеющихся контрактов хватит на пару лет работы, за это время заводу нужно искать нового крупного заказчика и/или договариваться с МО о продолжении закупок МиГ-35 (а скорее всего, эти закупки будут продолжены)

4. Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова

Су-34





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10 штук в ВВС РФ (по контракту 2012 г, поставлено 82 штуки из 92)

Завод в самом проблемном положении. Экспортных заказов нет и не предвидится, планов по продолжению закупок для российских ВВС тоже нет. Скорей всего, предстоит переориентация на работу по гражданским заказам и ремонт.

5. Ульяновский авиастроительный завод («Авиастар-СП»)

Ил-76МД-90А





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36 штук в ВВС РФ (по контракту от 2012 г.)

У самолета неплохие перспективы (в том числе и экспортные), которые пока сдерживаются проблемами с развертываниемм серийного производства.