Портфель заказов российских авиазаводов (военная авиация)
Попробовал прикинуть, какие портфели у наших авиазаводов, выпускающих военные самолеты, и на сколько хватит имеющихся заказов.
1. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина.
Су-35
20 штук в ВВС РФ (поставлено 78 из 98)
11 штук для Индонезии (по контракту 2018 г.)
предположительно 24 штуки для Египта (по контракту 2019 г)
Итого: 55 штук.
На данный момент по этому самолету имеется самый большой портфель заказов, которого при имеющемся темпе производства хватит на 3 года. При этом, следует отметить, что иностранные заказчики все активнее интересуются этим самолетом, что позволяет оптимистично смотреть на перспективы дальнейшего производства.
2. Иркутский авиационный завод.
Выпускает самолеты двух типов.
Су-30СМ
2 штуки в ВВС РФ (поставлено 112 из 114) + предположительно новый контракт на 36 штук
12 штук в Беларусь по контракту 2017 г.
14 штук в Казахстан (6 по контракту 2017 г и 8 по контракту 2018 г.)
4 штуки в Армению (по контракту 2019 г)
6 штук в Мьянму (по контракту 2018 г.)
Итого: 74 штуки
В целом, заказов при нынешнем темпе производства хватит прмерно на 5 лет. Можно констатировать, что «золотой век» производства этих самолетов уже остался в прошлом, крупные страны вплотную нацелены на перевооружение своего авиапарка самолетами 5 поколения, и поколение 4+ их интересует все меньше.
С другой стороны, у Су-30СМ все еще сохраняется определенный экспортный потенциал среди небольших стран, которые новейшие самолеты не могут позволить по финансовым причинам, а закупить 1-2 эскадрильи Су-30 в кредит для них в самый раз. Например, есть довольно большая вероятность, что заказ на Су-30СМ сделает Лаос после получения всей партии Як-130.
Также в комментариях пишут, что МО дозаказало партию самолетов из 36 штук.
Як-130
4 штуки в Беларусь (по контракту 2015 г.)
6 штук в Лаос (по контракту 2017 г.)
Итого: 10 штук
Контракт для своих ВВС завершен. Крупных экспортных контрактов также пока нет, а имеющиеся завод «добьет» в этом году. Можно предположить, что если в 2019 году новых экспортных заказов не будет, то наше МО сделает дозаказ.
Як-152
Министерство обороны заказало 150 самолетов, крупную партию планирует заказать ДОСААФ.
Учитывая планы по развертыванию производства МС-21, у «Иркута» пожалуй сейчас самые многообещающие перспективы из всех российских авиазаводов.
3. Авиастроительный завод «Сокол»
МиГ-29/35
6 штук в ВВС РФ (по контракту 2018 г.)
23 штуки в Египет (по контракту 2015 г.)
Итого 29 штук.
Имеющихся контрактов хватит на пару лет работы, за это время заводу нужно искать нового крупного заказчика и/или договариваться с МО о продолжении закупок МиГ-35 (а скорее всего, эти закупки будут продолжены)
4. Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова
Су-34
10 штук в ВВС РФ (по контракту 2012 г, поставлено 82 штуки из 92)
Завод в самом проблемном положении. Экспортных заказов нет и не предвидится, планов по продолжению закупок для российских ВВС тоже нет. Скорей всего, предстоит переориентация на работу по гражданским заказам и ремонт.
5. Ульяновский авиастроительный завод («Авиастар-СП»)
Ил-76МД-90А
36 штук в ВВС РФ (по контракту от 2012 г.)
У самолета неплохие перспективы (в том числе и экспортные), которые пока сдерживаются проблемами с развертываниемм серийного производства.
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