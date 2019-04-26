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Авиация

Портфель заказов российских авиазаводов (военная авиация)

Попробовал прикинуть, какие портфели у наших авиазаводов, выпускающих военные самолеты, и на сколько хватит имеющихся заказов.

1. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина.

Су-35

  • Sukhoi Su-35 on MAKS-2011.jpg
  • Sukhoi Su-35 on MAKS-2011.jpg
  •  © upload.wikimedia.org

20 штук в ВВС РФ (поставлено 78 из 98)

11 штук для Индонезии (по контракту 2018 г.)

предположительно 24 штуки для Египта (по контракту 2019 г)

Итого: 55 штук.

На данный момент по этому самолету имеется самый большой портфель заказов, которого при имеющемся темпе производства хватит на 3 года. При этом, следует отметить, что иностранные заказчики все активнее интересуются этим самолетом, что позволяет оптимистично смотреть на перспективы дальнейшего производства.

2. Иркутский авиационный завод.

Выпускает самолеты двух типов.

Су-30СМ

  •  © irkut.com

2 штуки в ВВС РФ (поставлено 112 из 114) + предположительно новый контракт на 36 штук

12 штук в Беларусь по контракту 2017 г.

14 штук в Казахстан (6 по контракту 2017 г и 8 по контракту 2018 г.)

4 штуки в Армению (по контракту 2019 г)

6 штук в Мьянму (по контракту 2018 г.)

Итого: 74 штуки

В целом, заказов при нынешнем темпе производства хватит прмерно на 5 лет. Можно констатировать, что «золотой век» производства этих самолетов уже остался в прошлом, крупные страны вплотную нацелены на перевооружение своего авиапарка самолетами 5 поколения, и поколение 4+ их интересует все меньше.

С другой стороны, у Су-30СМ все еще сохраняется определенный экспортный потенциал среди небольших стран, которые новейшие самолеты не могут позволить по финансовым причинам, а закупить 1-2 эскадрильи Су-30 в кредит для них в самый раз. Например, есть довольно большая вероятность, что заказ на Су-30СМ сделает Лаос после получения всей партии Як-130.

Также в комментариях пишут, что МО дозаказало партию самолетов из 36 штук.

Як-130

  •  © irkut.com

4 штуки в Беларусь (по контракту 2015 г.)

6 штук в Лаос (по контракту 2017 г.)

Итого: 10 штук

Контракт для своих ВВС завершен. Крупных экспортных контрактов также пока нет, а имеющиеся завод «добьет» в этом году. Можно предположить, что если в 2019 году новых экспортных заказов не будет, то наше МО сделает дозаказ.

Як-152

Министерство обороны заказало 150 самолетов, крупную партию планирует заказать ДОСААФ.

Учитывая планы по развертыванию производства МС-21, у «Иркута» пожалуй сейчас самые многообещающие перспективы из всех российских авиазаводов.

3. Авиастроительный завод «Сокол»

МиГ-29/35

  • Mikoyan-Gurevich MiG-35 MAKS
  • Mikoyan-Gurevich MiG-35 MAKS'2007 Pichugin.jpg
  •  © upload.wikimedia.org

6 штук в ВВС РФ (по контракту 2018 г.)

23 штуки в Египет (по контракту 2015 г.)

Итого 29 штук.

Имеющихся контрактов хватит на пару лет работы, за это время заводу нужно искать нового крупного заказчика и/или договариваться с МО о продолжении закупок МиГ-35 (а скорее всего, эти закупки будут продолжены)

4. Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова

Су-34

  •  © topwar.ru

10 штук в ВВС РФ (по контракту 2012 г, поставлено 82 штуки из 92)

Завод в самом проблемном положении. Экспортных заказов нет и не предвидится, планов по продолжению закупок для российских ВВС тоже нет. Скорей всего, предстоит переориентация на работу по гражданским заказам и ремонт.

5. Ульяновский авиастроительный завод («Авиастар-СП»)

Ил-76МД-90А

  •  © airwar.ru

36 штук в ВВС РФ (по контракту от 2012 г.)

У самолета неплохие перспективы (в том числе и экспортные), которые пока сдерживаются проблемами с развертываниемм серийного производства.

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Су-35, Су-30СМ, Як-130, Су-34, Ил-76
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    26.04.1913:50:02

    По Су-30СМ можно включить контракт 2018 года на 36 самолетов. Несмотря на то, что его подписание не освещалось СМИ, он де-факто уже заключен и на 2019 год заложено производство 12 Су-30СМ для ВКС.

    Иркут нельзя оставлять без Су-30СМ в сложный и неопределенный переходный период до выхода программы МС-21 в точку безубыточности. Случись какие-либо сдвиги вправо по МС-21 и завод попросту станет. На продажах одних 10-15 УБС в год ему не протянуть, или придется распустить минимум половину из 15-тысячного коллектива.

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~14:00 26.04.19
    #1125310
    • Нет аватара Юрген
      26.04.1913:53:43

      Спасибо за дополнение!

      А это именно для ВВС или морской авиации?

      #1125313
      • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
        26.04.1913:59:23

        Комбинированный, но точные пропорции пока неизвестны.

        ??.12.2018 — подписание контракта на 36 машин для ВВС и ВМФ РФ, стоимость контракта порядка 70 млрд руб.

        Отредактировано: Дмитрий Гунин~14:02 26.04.19
        #1125315
  • Akimich Akimich
    26.04.1914:32:06

    Про НАЗ преднамеренно не стали писать? Контракт на СУ-34 заканчивается, нового нет. Завод «подвис». Выезжает за счет кооперации с вышеперечисленными

    #1125324
    • Нет аватара Юрген
      26.04.1914:33:02

      А теперь видно?

      #1125325
      • Akimich Akimich
        26.04.1915:13:32

        Теперь да. Но легче за родной завод не стало…

        #1125332
        • Нет аватара vlTepes
          26.04.1917:15:44

          НАЗ Охотников будет в перспективе клепать.

          Ну и Су-34 дозакажут наверняка — не все Су-24 заменили еще.

          #1125360
          • Нет аватара Юрген
            26.04.1918:57:20

            Су-24 остались только в 11 и 37 смешанных полках по эскадрилье и во флотских полках (но на флоте их на Су-30 меняют).

            Тут либо новые полки формировать, либо к старым 3-ю эскадрилью прикручивать.

            #1125394
  • Нет аватара vlTepes
    26.04.1917:17:54

    По КнААЗ — заказ 12 на Су-57 разве не подписан?

    #1125362
    • Нет аватара Юрген
      26.04.1917:21:06

      Про две штуки до 2020 слышал, про 12 нет.

      #1125366
  • Нет аватара nabludatel71
    26.04.1917:33:22

    Отличный обзор! Правильно ли я понимаю, что формулировка как ниже подразумевает оставшееся число самолётов по контракту, а не весь объём?

    23 штуки в Египет (по контракту 2015 г.)

    #1125371
    • Нет аватара Юрген
      26.04.1917:34:42

      Все верно, это остаток от общего объема.

      #1125372
  • Нет аватара BOlshoyBO
    26.04.1917:58:06

    полез гуглить про Ил-76МД-90А и в той же Вики в одной и той статье наткнулся на такое:

    а. 5 октября 2012 между «Авиастаром» и Министерством обороны РФ подписан контракт на 39 единиц до 2020 года с поставкой двух первых бортов в 2014 году

    б. По состоянию на 9 апреля 2019 года собраны 3 серийных самолёта.

    это как так? и какие есть экспортные перспективы у этого самолета? это Ваши размышления или есть реальные заинтересованности?

    #1125379
    • Нет аватара Юрген
      26.04.1918:01:41

      Это мои размыщления. Я хотел сказать, что чисто теоретически, потребность в мире в таких грузовиках есть, но с такими темпами производства о работе «на сторону» можно пока помечтать.

      #1125380
      • Нет аватара BOlshoyBO
        26.04.1918:08:31

        сейчас наткнулся на статью здесь же, на портале. «Десятый серийный Ил-76МД-90А выполнил первый полет» от 22.12.18 г.

        пусть там в комментах рассуждают, что он совсем не десятый, но и не 3.

        #1125381
        • Нет аватара Юрген
          26.04.1918:19:47

          Ну, правильнее будет сказать не «3 серийных самолета», а «3 строевых», то есть по контракту на 39 машин.

          А до этого были машины из установочной партии.

          Вот тут лучше расписано:

           https://bmpd.livejournal.com/3593593.html 

          #1125384
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