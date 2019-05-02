ТВЭЛ поставил очередную партию германия-76 для международного проекта LEGEND

АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в АО «ТВЭЛ») отгрузило очередную партию германия, обогащенного по стабильному изотопу 76Ge более 86%. Контейнер с продукцией доставлен в адрес Мюнхенского технического университета в рамках контракта, заключенного АО «В/О «Изотоп», официальным поставщиком изотопной продукции Госкорпорации «Росатом».

Данная партия (более 20 кг), как и ранее отгруженные, будет использована международной коллаборацией LEGEND (Large Enriched Germanium Experiment for Neutrinoless ββ Decay) в ходе эксперимента по поиску двойного безнейтринногобета-распада, регистрация которого станет крупным открытием в современной физике и следующим важным шагом в понимании фундаментальных свойств материи.

Коллаборация LEGEND сложилась в результате объединения двух крупных международных научных проектов — европейского GERDA и североамериканского Majorana — оба эксперимента использовали для поиска двойного безнейтринногобета-распададетекторы, изготовленные из германия-76производства ЭХЗ (на заводе вещество обогащается до нужной степени изотопной чистоты в каскаде газовых центрифуг). К новому проекту присоединились другие научные группы, занимавшиеся аналогичными экспериментами, коллаборация уже включает более 50 исследовательских организаций со всего мира, в том числе около 30 российских.

Контракт на поставку изотопной продукции был заключен по итогам участия в международном тендере. Со стороны Мюнхенского технического университета к участникам предъявлялись жесткие требования в отношении цены и спецификации продукта, также отдельно оценивался опыт поставок. В свою очередь, ЭХЗ производит продукцию из изотопа 76Ge для проектов по изучению свойств нейтрино более 10 лет и долгое время был единственным в мире производителем данного продукта. Совместно с АО «В/О Изотоп» отработаны сложные логистические схемы поставок из Сибири в Европу, разработана специальная транспортная упаковка.

Помимо германия-76 для коллаборации LEGEND, ЭХЗ также производит изотоп молибден-100для другого крупного проекта по изучению свойств нейтрино — AMORE (Южная Корея).