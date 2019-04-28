Новости строительства и модернизации объектов энергетики и ТЭК

«Квадра» инвестировала более 420 млн рублей в реконструкцию ТЭЦ Северо-Западного района Курска





© energybase.ru

На эти средства отремонтирована газотурбина, выполнена реконструкция компрессора, камеры сгорания, турбины высокого давления, средней рамы турбины, вспомогательного редуктора и другого оборудования.

Проведенные работы позволят не только увеличить срок службы газотурбинной установки, но и повысить надежность электро- и теплоснабжения густонаселенных районов: Северо-Западного, Юго-Западного, проспекта Победы и микрорайона СХА.

В настоящее время тепловая мощность станции составляет 710 Гкал/час, электрическая — 116,9 МВт.

Две газовые котельные за 20 миллионов рублей ввели в эксплуатацию в Калманском районе Алтайского края

Справка: Газификацию Алтайского края начали с 1995 года. В регионе построено 4,5 тысячи километров газопроводов, по которым природный газ поступает жителям более 120 тысяч квартир и домовладений, а также в 1313 котельных различной мощности и форм собственности в 80 населенных пунктах.

Под руслом Москвы-реки: достроен кабельный коллектор подстанции «Пресня»





© mos.ru

Тоннель рассчитан на 33 кабельные линии. Он позволит разместить и вывести линии электропередачи мощностью 10 и 20 киловатт.

Завершено строительство кабельного коллектора подстанции «Пресня» Московской объединенной электросетевой компании. Прокладывать эту подземную трассу начали в июне 2016 года.

Коллектор свяжет подстанцию «Пресня» с ключевыми объектами на другом берегу Москвы-реки, а также позволит обеспечить энергией районы Арбат, Хамовники, Дорогомилово и Пресненский, не загромождая городское пространство уличными кабелями.

Километры под землей: куда ведет Первомайский коллектор

Тоннель проходит от подстанции «Пресня» вдоль Проектируемого проезда № 3813, Шелепихинской набережной и под Москвой-рекой, заканчиваясь в районе Проектируемого проезда № 1824.

Протяженность коллектора составляет 700 метров, под руслом реки проложены 204,5 метра пути. На некоторых участках глубина заложения трассы достигает 19 метров.

В Унече Брянской области открыта новая котельная

В мае 2018 года было принято решение о выделении 24 миллионов рублей на строительство в Унече блочно-модульной котельной. По сравнению со стационарными котельными она дешевле, проще в установке, обслуживании, компактны и обладают высокими эксплуатационными характеристиками.

С вводом в эксплуатацию новой котельной улучшится теплоснабжение и качество подачи горячей воды многоэтажных домов по улицам Танкистов, Совхозной, домов № 34-а и 34-б по улице Крупской, в которых проживает около тысячи человек, а также в близлежащих учреждениях и на предприятиях

В Абдулино начала работу новая котельная Новая блочно-модульная котельная имеет мощность 3,2 МВт.

Ожидается, что современная котельная обеспечит надежное и качественное теплоснабжение объектов образования и административных зданий городского округа. Строительство объекта велось в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области на 2014-2020 годы» за счет средств областного бюджета.

Новую крупную котельную запустили в Приморье





© primorsky.ru

Мощность котельной — 7,6 гигакалорий. Новая котельная будет обслуживать около 1700 потребителей. На строительство объекта направлено 160 миллионов рублей, в том числе из краевого бюджета.

При максимальной нагрузке в зимний период в работе планируется задействовать три из четырех котлов, один из которых останется в резерве. Также в котельной расположены резервуары для запаса воды и циклоны золоудаления для снижения вредных выбросов в атмосферу. Помимо этого, в рамках данного проекта построено более 1,5 километров тепловых сетей диаметром из предварительно изолированных стальных и полиэтиленовых труб.

В арктическом селе Тумат Якутии введена в работу новая котельная





© sakha.gov.ru

Новая котельная заменила старую с ручной подачей угля 1985 года постройки, она обеспечит бесперебойное теплоснабжение села Тумат, где проживает более 530 человек.

Энергетики отмечают, что строительство и запуск современного объекта теплогенерации в столь отдалённой местности стало возможным благодаря совместной работе всех заинтересованных служб предприятия, подрядчика и коллектива администрации поселка.

Для обеспечения жителей арктического села теплом все необходимые для строительства материалы, котловое оборудование теплоэнергетики завозили навигацией, автозимником и даже вертолетом — поэтапно на протяжении нескольких лет, строительство велось в условиях вечной мерзлоты и короткого северного лета.

Одновременно со строительством котельной было заменено более 1000 м пришедших в негодность тепловых сетей. Новые трубы — стальные, электросварные, ремонт в ближайшие десятилетия им не понадобится.

Строительство котельной и теплосетей проводилось за счет средств инвестиционной программы Теплоэнергосервиса, финансовая составляющая проекта — более 60 млн рублей. Кроме того, следующим летом компания продолжит строительство распределительных сетей, что позволит присоединить к централизованному теплоснабжению еще 37 домов.

Справка: Село Тумат находится в Усть-Янском улусе Якутии, центр Туматского национального наслега. Расположено за Северным полярным кругом, на правом берегу реки Торустах, в 160 км к северу от райцентра поселка Депутатский. Численность населения на 1 января 2010 года — 533 человек.

В поселке Хандыга введен один из крупнейших теплоснабжающих объектов





© sakha.gov.ru

Новая котельная «АЮГРЭ» стоимостью 150 млн рублей заменит котельную 1973 года постройки, которую по результатам обследования технического состояния признали аварийной: критическое разрушение бетона, оголение арматуры рандбалок и плит цокольного перекрытия, наличие множества трещин в стенах. Устарело и технологическое оборудование котельной, что влечет за собой дополнительные затраты на эксплуатацию.

Котельная «АЮГРЭ» обеспечит теплом четверть потребителей районного центра: новую гимназию, детский центр творчества, здания полиции и охраны, церковь, налоговую, банки, объекты техникума и жилищный фонд общей площадью 21 тысяча квадратных метров. Мощность котельной — 17,5 МВт, она полностью механизирована: производится механизированная подача угля и автоматическое шлакозолоудаление. Запас мощностей для подключения в перспективе новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения — 1,5 Гкал/час. От администрации муниципального района уже поступила заявка на подключение 4 многоквартирных и 4 индивидуальных жилых домов. Запуск котельной планируется в декабре текущего года.

На пяти подстанциях Ростовской области завершена реконструкция противоаварийной автоматики





© old.donland.ru

ФСК ЕЭС завершила реконструкцию системы противоаварийной автоматики на пяти подстанциях 220-500 кВ Ростовской области. Инвестиции составили 60 млн рублей.

Новые шкафы противоаварийной автоматики произведены в России. Оборудование обеспечивает стабильную работу шести линий электропередачи, отходящих от реконструируемых подстанций Ростовской области. Новые системы повысят надежность ВЛ 220 кВ «Шахты — Цимлянская ГЭС», «Зимовники — Волгодонская ТЭЦ» и «Р-20 — А-20».

В Мысках Кемеровской области уличное освещение полностью переведено на использование светодиодных светильников

Работы выполнены в рамках энергосервисного контракта, который был заключен в конце мая 2018 года. В общей сложности произведена замена всех 4094 светильников, установленных на территории Мысков.

В настоящее время вместо старых неэффективных светильников с ртутными, натриевыми и галогеновыми лампами в вечернее и ночное время город освещают современные светодиодные светильники.

Как подсчитали специалисты Управления жилищно-коммунального хозяйства замена светильников позволит городу ежемесячно экономить на уличном освещении до 68% электроэнергии, что в пересчете на деньги составляет порядка 1 млн рублей.

В селе Давыдовка Ульяновской области введена в эксплуатацию новая газовая котельная, которая обеспечит теплом сельскую школу, дошкольную группу, административное здание, почту, дом культуры





© nashkray31.ru

Установка новой газовой котельной взамен старой твердотопливной стала возможной после газификации села Давыдовка. Новый объект газоснабжения оснащен современным оборудованием, соответствующим самым последним техническим требованиям, будет обеспечивать теплом административное здание, сельскую школу, дошкольную группу, почту, дом культуры. Открытие данного объекта — это радостное событие для жителей села, хорошая новость для эксплуатирующей организации, а также для власти, ведь всегда приятно, когда начинает работать ещё один важный социальный объект, и вдвойне приятнее, если это событие происходит на селе.

В селе Мокеихи Ярославской области открыта новая котельная





© yarregion.ru

На строительство блочной модульной котельной было выделено около 20 миллионов рублей. Новый объект расположен рядом со старым корпусом — это позволило минимизировать расходы на прокладку дополнительных тепловых сетей и не менять гидравлическую схему села.

К системе отопления подсоединено 57 объектов, в том числе школа, детский сад, ФАП, баня, предприятия различной формы собственности, жилой фонд.

В настоящий момент на новой котельной сформирован достаточный запас угля, чтобы обеспечивать бесперебойное теплоснабжение села.

Модернизация подстанций Ярославской области позволила повысить надежность энергоснабжения более чем 200 населенных пунктов





© yarregion.ru

Повышение надежности электроснабжения более чем 200 населенных пунктов в четырех муниципальных районах — таков предварительный итог выполнения программы развития электроэнергетики Ярославской области в 2018 году. В ее рамках реализуются инвестиционные программы субъектов электроэнергетики.

В частности, в 2018 году филиал ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» ввел в эксплуатацию 409 километров линий электропередачи 0,4-110 киловольт, 133 подстанции основной сети 35-110 киловольт и 236 трансформаторных подстанций. Общая сумма вложений составила 1 миллиард 438 миллионов рублей.

Самыми крупными объектами реконструкции стали подстанции «Аббакумцево», «Кулаково» и «Ватолино». Так, благодаря работам, проведенным на подстанции «Ватолино», удалось повысить качество электроснабжения потребителей 65 населенных пунктов Ярославского района, в том числе котельной, больницы, детсада и детского лагеря, двух школ, девяти канализационных насосных станций и скважин, крупного предприятия молочного животноводства «Племзавод «Ярославка».

Модернизация подстанции «Кулаково» поможет жителям 20 населенных пунктов Переславского и Ростовского муниципальных районов решить проблемы с перебоями в электроснабжении.

МРСК Северо-Запада построила в Карелии сеть цифровой радиосвязи

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на территории Западно-Карельских электрических сетей создана единая система радиосвязи, которая позволяет управлять мобильными бригадами с диспетчерского пункта и вести переговоры с группами абонентов. Теперь диспетчер может напрямую связываться с бригадами, избегая передачи информации «по цепочке» через дежурный персонал. Оперативно-выездные бригады, а также сотрудники профильных служб оснащены 192 радиостанциями. Установлены 12 ретрансляторов. Общая стоимость проекта — 23 млн. рублей.

Оптимизация размещения базовых станций при четырехкратном снижении числа ретрансляторов, по сравнению с аналоговой системой радиосвязи, позволила увеличить зону радиопокрытия. Теперь она охватывает практически все подстанции основной сети и около 80% линий электропередачи Западно-Карельских электрических сетей, обслуживающих территорию Лахденпохского, Сортавальского, Суоярвского и части Муезерского районов.

Назаровская ГРЭС увеличила электрическую мощность





© sibgenco.ru

Назаровская ГРЭС увеличила установленную электрическую мощность на 5 МВт. С февраля 2019 года общая мощность станции составляет 1313 МВт. Оборудование синхронизировано с Единой энергетической системой России и несёт нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Увеличение мощности произошло за счёт блока № 3, на котором реконструировали энергетический котел № 3А, который был введён в эксплуатацию в 1962 году. На нём была принципиально изменена схема сжигания топлива, смонтированы дополнительные поверхности нагрева и заменена воздушная система сушки топлива на газовую, что ведёт к сокращению объема выбросов окислов азота. Всё это позволило повысить паровую производительность котла и установленную мощность блока на 5 МВт.

«5 мегаватт на первый взгляд кажется не большим достижением, однако их хватит на то, чтобы обеспечить электричеством не менее 1500 квартир назаровцев»

Сергей Рябцев главный инженер Назаровской ГРЭС

В Новокубанске открылась новая котельная

Современная блочно-модульная котельная обеспечит теплом и горячим водоснабжением жителей 13 многоквартирных домов, школу и детский сад. Мощность объекта в перспективе позволит подключить еще одну городскую школу на 1100 мест.

Новая экологически безопасная котельная общей мощностью 9,6 МВт построена в рамках госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса» и краевой подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае». Всего на строительство объекта из краевого и местного бюджетов было выделено около 53 млн рублей.

Точная электроника вместо грубой силы: в Мурманской области прошла модернизация котельных

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/NYvpsw8cHLA

Коммунальщики по всей стране массово переходят на современное экономичное оборудование. Программа по модернизации котельных развернулась в десятках регионов: после обновления печи потребляют меньше топлива и дают больше тепла. Затраты окупаются в считанные годы.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!