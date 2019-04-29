В Башкирии открыли новый молочный завод

Официальное открытие ООО «Чишминский молочный завод» состоялось в поселке Чишмы Чишминского района Башкирии 26 апреля.

Сменная производительность завода — 60 тонн молока в сутки, в настоящее время завод перерабатывает 10 тонн сырого молока в смену. Выход на максимальную мощность планируется в четвертом квартале 2019 года.

Предприятие для реализации на внутреннем рынке выпускает молоко питьевое, кефир, сметану, творог под маркой «Молочный завод «Чишминский» и «Белое село». На заводе также разрабатывают технологию производства йогурта, в мае-июне планируют расширить линейку выпускаемой продукции. На предприятии отметили, что вся продукция производится строго по государственным стандартам.

«Завод построили за два года — с 2016 по 2018 год. В 2019 году предприятие запустили и ввели в эксплуатацию. На производстве работают 30 человек, все процессы на заводе автоматизированы В настоящее время занимаемся расширением географии продаж, пока продукция чишминского молзавода реализуется только в Башкирии, в целом ориентируемся на внутренний региональный рынок», — сообщил директор предприятия Руслан Хамитов.

Общая стоимость проекта составила 200 млн рублей. Предприятию выделены субсидии на приобретение оборудования для переработки молока в размере 21 млн рублей.