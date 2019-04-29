Лучшее решение для горного транспорта

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Для карьерных самосвалов грузоподъемностью более 90 тонн все чаще применяется электромеханическая трансмиссия, обладающая целым рядом преимуществ по сравнению с гидромеханической. Она обеспечивает плавность хода и торможения на любом участке трассы, в том числе, идущем под уклон. Кроме того, электромеханическая трансмиссия проще в эксплуатации, не требует регулярного слива и замены рабочих жидкостей.

Концерн РУСЭЛПРОМ разработал комплект тягового электрооборудования — КТЭО для электрической трансмиссии большегрузных самосвалов БЕЛАЗ, одного из лидеров отрасли. Разработка не уступает по своим характеристикам импортным аналогам от Siemens и General Electric, а по цене оказывается значительно привлекательнее.

О том, как проходила работа над инновационным продуктом, мы попросили рассказать руководителя проекта «КТЭО для карьерных самосвалов БЕЛАЗ» концерна РУСЭЛПРОМ Александра Бычкова.



Александр Бычков в сборочном цехе РУСЭЛПРОМ-Электромаш

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— Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, как этот проект начинался. Кто был инициатором?

В 2005 году на нас вышел БЕЛАЗ с предложением разработать для них переменно-переменный привод для карьерных самосвалов. Заказчик подготовил для нас техническое задание. После этого нами была начата разработка. Поначалу все шло не так просто. Несколько лет мы занимались изыскательскими работами. Нами было сделано несколько опытных образцов КТЭО. Первые из этих образцов не обеспечивали нужные характеристики и динамику. За это время несколько раз менялось и само техническое задание. Но всегда мы работали в тесном сотрудничестве с БЕЛАЗом.



Самосвал, оснащенный КТЭО-Русэлпром, на выставке по случаю 70-летия БЕЛАЗа

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В конце концов, мы сделали то, что было необходимо и с точки зрения техники, и с точки зрения рынка. Продукт получился качественный и недорогой. При этом в нем широко используются отечественные комплектующие, хотя есть и импортные. Надо сказать, что работу по замещению импортных комплектующих отечественными мы ведем постоянно, и предлагаемый нами комплект оборудования становится все больше и больше отечественным продуктом.

— В каком году появились первые промышленные образцы?

Первый БЕЛАЗ с нашим КТЭО поехал в 2015 году. Это был самосвал грузоподъемностью 240 тонн. Потом мы сделали привод для самосвала грузоподъемностью 90 тонн. И эти две модификации самосвалов сейчас активно работают.

— Каким образом вы получаете обратную связь о работе ваших КТЭО от пользователей?

Мы не просто получаем обратную связь, мы контролируем работу этих самосвалов на постоянной основе. На каждом приводе стоит компьютер, который в режиме онлайн записывает всю работу привода. Раз в неделю наладчик снимает всю эту информацию и отправляет нам. Можно было бы наладить передачу всех этих данных по сети Интернет, но, к сожалению, там, где работают эти самосвалы, ни мобильной связи, ни Интернета нет.



Преимущества самосвала БелАЗ с КТЭО-Русэлпром

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— Как вы отрабатываете эту обратную связь?

Неоднократно были случаи, когда мы вносили доработки по результатам полученной обратной связи. Снимая характеристики, мы видим, как самосвал ведет себя при различных условиях: в мороз, при повышенной влажности, на подъемах, при буксовании. И постоянно пытаемся оптимизировать продукт, улучшить его работу — наши разработчики не стоят на месте. Пока тестируются пилотные образцы, модернизация идет постоянно.

— Кто оплачивает эти доработки?

Все доработки мы вносим за свой счет. Наша конечная цель — сделать привод конкурентным и по техническим свойствам лучше, чем импортные аналоги. Мы поставили перед собой такие амбициозные задачи. Это наша инициатива. И это наши инвестиции в будущее.

— Вы ориентировались на какие-то зарубежные аналоги в работе над проектом?

Нет, это полностью наша собственная оригинальная разработка. И проектирование, и изготовление опытных образцов происходили внутри РУСЭЛПРОМа. С точки зрения конструктива КТЭО кардинально отличается от зарубежных аналогов.



Схема расположения элементов КТЭО

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— Не боитесь, что конкуренты скопируют ваши разработки?

Нет, не боимся, так как программное обеспечение, установленное на этом оборудовании, тоже наше собственное. Разработчики уверяют, что скопировать его невозможно.

— Что входит в ваши ближайшие планы?

У нас в планах — разработать приводы для всей линейки большегрузных самосвалов БЕЛАЗ. Сейчас мы занимаемся разработкой привода для самосвала грузоподъемностью 136 тонн. В ближайшее время выйдет опытный образец. Дальше будут 160, 180, возможно, и 360 тонн.