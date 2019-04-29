«Дятьковский Хрустальный завод плюс» запустил новый цех по выпуску хрустальных изделий. В нём предприятие наладило выпуск новой линейки хрустальной продукции, среди которой посуда для напитков, вазы, светильники чаши и блюда. Также в нём будут выпускать эксклюзивные, лимитированные и заказные изделия. Коллекция отличается высоким качеством, современным дизайном, чистотой линий и элегантностью.

На текущий момент доля иностранных производителей на российском рынке хрустальных изделий, по данным ФТС РФ, превышает 96%. Благодаря реализации проекта этот показатель к 2024 году снизится до 90%.

Предприятие планирует реализовывать готовые изделия через собственные бутики и сети магазинов-партнеров. Около 5% готовой продукции завод планирует экспортировать в Японию, Вьетнам, Китай и Южную Корею.

В 2016 году ФРП предоставил брянскому производителю заем по программе «Проекты развития» в размере 108 млн рублей на закупку технологического оборудования для новых цехов. Общий размер инвестиций в реализацию проекта составил около 220 млн рублей.

С помощью льготных средств компания приобрела современное технологическое оборудование: стекловаренную печь непрерывного действия, муфельную печь, печь для сушки изделий, станки для автоматической огранки, формы для изготовления изделий, оборудование для химической полировки, электропечь, пескоструйное оборудование, окрасочную кабину. Также были внедрены новые технологии варки, выработки, обработки и полировки хрусталя.

Приобретенное оборудование и использование новых технологий позволили расширить ассортимент готовой продукции и увеличить объем выпуска хрустальных изделий с 39 млн до 64 млн рублей в год. Кроме того, это позволило увеличить производительность труда на 5% и снизить себестоимость выпускаемой продукции на 4%.

«Льготный заем ФРП сыграл положительную роль в решении задачи по модернизации производства, необходимой для вывода на рынок новых линеек продукции в соответствии с международными требованиями. Важно сохранять и преумножать наследие русского стекольного производства, потому что далеко не каждое предприятие способно производить высококачественный и пользующийся спросом хрусталь», — пояснил генеральный директор «Дятьковского Хрустального завода плюс» Игорь Иванин.

Проект «Дятьковского Хрустального завода плюс» стал третьим открытым производством в регионе, запущенным с привлечением займа ФРП.