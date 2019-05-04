Новые модели спецтехники с КМУ АНТ на базе отечественных автомобилей от российской компании



АТЭ-6 Камаз 43118-3011-50 с КМУ АНТ 27-1

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В начале 2019 года Уральский завод спецтехники, выпускающий более 300 моделей спецтехники, в частности изготавливающий модели с крано-манипуляторными установками (КМУ предназначена для осуществления погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа и демонтажа, ремонтно-восстановительных работ) собственной разработки (в настоящее время завод изготавливает 20 моделей установок КМУ АНТ грузоподъемностю от 990 кг до 9 тонн) на шасси автомобилей отечественного и зарубежного производства, представил модели техники с КМУ марки АНТ на шасси автомобилей КамАЗ и Урал.



ПАРМ Камаз 43118-3027-50 с КМУ АНТ 8.5-2 (028)

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ПАРМ Камаз 43118-3027-50 с КМУ АНТ 1.8-2

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В январе 2019 года УЗСТ представил модели передвижной авторемонтной мастерской (ПАРМ) на шасси Камаз 43118-3027-50 с КМУ АНТ 1.8-2 (максимальный вылет стрелы составляет 3,57 м, грузоподъемность на максимальном вылете составляет 505 кг, а максимальная грузоподъемность 990 кг) и с КМУ АНТ 8.5-2 (максимальный вылет стрелы составляет 8,52 м, грузоподъемность на максимальном вылете составляет 950 кг).



Бортовой Камаз 43118-3027-50 с КМУ АНТ 15-5ТЛ

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Передвижная маслостанция Камаз 43118-3011-50 с КМУ АНТ 8.5-2

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Также в январе УЗСТ представил бортовой Камаз 43118-3027-50 с КМУ АНТ 15-5ТЛ ( максимальный вылет стрелы составляет 19 м, грузоподъемность на максимальном вылете 300 кг, максимальная грузоподъемность 6,6 т) и передвижную маслостанцию Камаз 43118-3011-50 с КМУ АНТ 8.5-2.



ПАРМ Камаз 43118-3027-50 с КМУ АНТ 8.5-2

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В феврале 2019 года заводом был представлен ПАРМ Камаз 43118-3027-50 с КМУ АНТ 8.5-2 (максимальный вылет стрелы составляет 8,25 м, грузоподъемность на максимальном вылете 950 кг, максимальная грузоподъемность 4 т, максимальная высота подъема 10 м).



Бортовой Камаз 43118-3011-50 с КМУ АНТ 27-1

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Бортовой Камаз 43118-3027-50 с КМУ АНТ 22-4

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В апреле 2019 года УЗСТ представил бортовой Камаз 43118-3011-50 с КМУ АНТ 27-1 (максимальный вылет стрелы составляет 8,53 м, грузоподъемность на максимальном вылете 2,8 т, максимальная грузоподъемность 9 т, максимальная высота подъема 9,5м) и бортовой Камаз 43118-3027-50 с КМУ АНТ 22-4 (максимальный вылет стрелы составляет 11,7 м, грузоподъемность на максимальном вылете 1,63 т, максимальная грузоподъемность 7 т, максимальная высота подъема 13,63 м).



АТЭ-6 Камаз 43118-3011-50 с КМУ АНТ 27-1

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ГПА Урал 4320-1912-72Е5 с КМУ АНТ 1.8-2

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Также в апреле завод представил агрегат транспортировки электрооборудования АТЭ-6 Камаз 43118-3011-50 с КМУ АНТ 27-1 и грузопассажирский автомобиль (ГПА) Урал 4320-1912-72Е5 с КМУ АНТ 1.8-2, который предназначен для транспортирования оборудования и перевозки экипажа в пассажирском отсеке, для выполнения комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию водопроводного и нефтепроводного оборудования (технологических водопроводов, нефтесборных пунктов, станков качалок, подъёмных агрегатов, для ремонта скважин и т. д. ).

Ранее сайт «Сделано у нас» сообщил, что в конце апреля 2019 года УЗСТ изготовил передвижной сварочный агрегат АПС МСН-10 «Синтез» с КМУ АНТ 7.5-2.

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