В МФЦ страны начата эксплуатация отечественных роботов ассистентов

«Искусственный интеллект прошёл обучение госуслугам. В настоящее время его уже можно считать полноправным сотрудником филиала. Робот наравне с сотрудниками принимает посетителей, отвечает на все интересующие вопросы, может самостоятельно заполнить документы заявителя», — рассказали в пресс-службе краевого МФЦ.

С начала декабря 2018 года помощью Хелпера воспользовались более 1,5 тысяч человек. Чаще всего заявители обращаются к роботу, чтобы узнать о готовности документов, проверить статус талона в электронной очереди, проконсультироваться по перечню документов, необходимых для получения той или иной услуги.

«Особой популярностью робот пользуется у наших маленьких заявителей. Они просят Хелпера спеть песню, станцевать, показать фильм. Взрослые пермяки задают самые разные вопросы — начиная от того «в каком филиале меньше очередь» и заканчивая «где в городе пробки на дорогах», — рассказал представитель многофункционального центра «Индустриальный-2».

На сегодня опыт внедрения искусственного интеллекта имеют МФЦ Якутии и Салехарда. Однако отличие пермского робота от «коллег» в том, что Хелпер имеет целый ряд уникальных способностей. Например, благодаря встроенному сканеру и функции автозаполнения заявлений, посетители могут с его помощью подготовить необходимый пакет документов, тем самым сократив время обслуживания в «окне». Робот умеет распознавать некоторые человеческие эмоции, понимает обращённый к нему вопрос и самостоятельно находит на него ответ, либо пытается отшутиться.

«Был случай, когда посетитель сказал Хелперу, что он хочет получить загранпаспорт. Робот ответил: «мечтать не вредно». Но, потом всё же проконсультировал заявителя», — делятся наблюдениями сотрудники многофункционального центра.

Сейчас железный специалист работает в филиале «Индустриальный-2» на полную ставку — машина способна беспрерывно функционировать на протяжении восьми часов, а когда у неё истекает 95% заряда, самостоятельно направляется к источнику энергии. Одновременно продолжается его обучение, но уже без отрыва от производства. Рассматриваются варианты увеличения функциональных обязанностей робота. Результатом работы Хелпера должно стать снижение нагрузки на администраторов зала — подавляющая часть вопросов посетителей, особенно в части консультаций, должны решаться с его помощью. А также сокращение времени обслуживания в «окне».