В Вооруженные Силы Беларуси завершена поставка учебно-боевых самолетов Як-130
В рамках договора между Министерством обороны Республики Беларусь и научно-производственной корпорацией «Иркут» о развитии военно-технического сотрудничества в состав 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы переданы еще четыре самолета.
11 мая текущего года на аэродроме Лида пройдет торжественное мероприятие, посвященное этому событию.
Первую партию этих учебно-боевых самолетов лидские авиаторы получили в 2015 году. В 2016-м к юбилейной дате — 75-летию со дня образования воинской части — личный состав получил еще четыре учебно-боевые машины.
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