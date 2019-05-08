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Экспорт

В Вооруженные Силы Беларуси завершена поставка учебно-боевых самолетов Як-130

  •  © newgrodno.by

В рамках договора между Министерством обороны Республики Беларусь и научно-производственной корпорацией «Иркут» о развитии военно-технического сотрудничества в состав 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы переданы еще четыре самолета.

11 мая текущего года на аэродроме Лида пройдет торжественное мероприятие, посвященное этому событию.

Первую партию этих учебно-боевых самолетов лидские авиаторы получили в 2015 году. В 2016-м к юбилейной дате — 75-летию со дня образования воинской части — личный состав получил еще четыре учебно-боевые машины.

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https://newgrodno.by/region/aviatsionnaya-baza-v-lide-poluchila-na-vooruzhenie-eshhe-chetyre-samoleta-yak-130/

Як-130, Иркут, Беларусь
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