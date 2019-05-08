В Вооруженные Силы Беларуси завершена поставка учебно-боевых самолетов Як-130

В рамках договора между Министерством обороны Республики Беларусь и научно-производственной корпорацией «Иркут» о развитии военно-технического сотрудничества в состав 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы переданы еще четыре самолета.

11 мая текущего года на аэродроме Лида пройдет торжественное мероприятие, посвященное этому событию.

Первую партию этих учебно-боевых самолетов лидские авиаторы получили в 2015 году. В 2016-м к юбилейной дате — 75-летию со дня образования воинской части — личный состав получил еще четыре учебно-боевые машины.