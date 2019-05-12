Завершена автоматизация нового производственного комплекса BIOCAD на территории ОЭЗ «Нойдорф»

Основная сложность реализации проекта состояла в том, что в России подобное оборудование не производится. За технологическим оснащением своих производственных линий российские производители обращаются к европейским и американским вендорам, что сопряжено с рядом рисков, включающих срыв сроков поставок, высокую стоимость обновления программного обеспечения, а иногда и отказ от поставок из-за санкций.

Руководством компании было решено разделить задачу на три составляющие: разработку ПО, аренду мощностей и производство оборудования. Программное обеспечение было спроектировано внутри компании, биореакторы по собственным чертежам заказали у китайского производителя Tofflon, процессорные мощности закупили у разработчика российской электроники, компании Fastwel. Всего было разработано и произведено более 60 единиц уникального оборудования общей массой около 30 тонн (вес и объем суммарно равен небольшому Boeing-737).

Благодаря выбранному решению компании удалось вдвое сократить сроки на оснащение производственного комплекса: при закупке оборудования у иностранных поставщиков реализация систем автоматизации могла занять более 2 лет. При разработке собственного оборудования, за счет расширения круга подрядчиков, компании удалось сократить затраты на запуск завода в 3 раза, а также существенно снизить технологическую зависимость от иностранных поставщиков.

Новое программное решение планируется масштабировать в будущих проектах компании, в том числе и на территории Европы, в Финляндии. Разработка, реализация и запуск проекта заняли один год. Суммарный объем инвестиций в проект составил 6 млн долларов.

Целью проекта по автоматизации и техническому оснащению производства в биотехнологической компании BIOCAD является минимизация влияния человеческого фактора на технологический процесс, повышение его надежности, и, как следствие, увеличение объема выпускаемой продукции.

По мнению генерального директора компании BIOCAD Дмитрия Морозова, основная причина запуска данного проекта заключается в том, что иностранный разработчик не может знать технологический процесс компании так же глубоко, как ее специалисты. «Процессорные мощности мы взяли у российской компании, софт разработали сами, — рассказал глава BIOCAD. — Потом отправили спроектированные нами чертежи в Китай, и они сделали нам „железо“. В итоге кастомизированное под нас оборудование оказалось втрое дешевле, чем готовые ИТ-решения европейских разработчиков».

Запущенные в работу системы автоматизации и технологического оснащения обладают рядом дополнительных преимуществ для BIOCAD: комплектующие подобраны исходя из производственных потребностей компании, все системы оснащены цифровым интерфейсом и, наконец, компания получила полный контроль над своими данными, находящимися в облачном хранилище. Максимальный доступ к информации также позволил внедрить в бизнес-процессы компании современные технологии, такие как боты, способные отслеживать технологические процессы на установках и своевременно оповещать сотрудников о любых отклонениях.

Напомним, что в середине этого года ожидается ввод в эксплуатацию второго производственного комплекса биотехнологической компании BIOCAD на территории ОЭЗ «Нойдорф». В прошлом году компанией было объявлено об увеличении объема инвестиций в проекты на территории особой экономической зоны до 23,1 млрд рублей. Первый завод биотехнологической компанией был построен в 2013 году за 560 млн рублей. Компания планировала вложить 3,05 млрд рублей и организовать производство биологических субстанций и готовых лекарственных форм до конца 2019 года. Теперь расходы на строительство второго производственного комплекса увеличены до 3,72 млрд рублей. Дополнительные инвестиции относятся к наиболее затратным расходам на строительство лабораторий и НИОКР.