Новый вертолёт Ми-8 для санавиации поступил в Тверскую область

13 марта в Тверскую область прибыл новый вертолёт Ми-8 для нужд санитарной авиации региона. Поставка выполнена в рамках национального проекта «Здравоохранение». Теперь авиапарк службы санавиации Верхневолжья состоит из двух воздушных судов: новой машины и ещё одного вертолёта Ми-8.

Новый вертолёт будет базироваться на аэродроме Змеёво. Машина уже готова к вылетам. На базе Областной клинической больницы сформирована и обучена врачебная бригада.

Ранее планировалось, что Тверской области будет передан вертолёт «Ансат». Однако было принято решение о поставке региону Ми-8, так как эта модель может обеспечить полёты на большие расстояния без дозаправки. Вертолёт изготовлен АО «Вертолеты России», входящим в состав Госкорпорации «Ростех».

В данный момент на территории Верхневолжья насчитывается 25 площадок, где могут приземляться вертолеты санавиации. Одна из них расположена рядом с областной клинической больницей в Твери.