Полет в Сколково летающей лаборатории Stemme S12 проекта «Альбатрос».

Михаил Лифшиц и Федор Конюхов представили в Сколково проект «Альбатрос» и первую в мире летающую лабораторию в области фотовольтаики. С её помощью на данный момент собирают данные для строительства самолета с электрической силовой установкой. Он должен облететь Землю на энергии Солнца. Без единой посадки! За штурвалом как вы можете догадаться будет Федор Конюхов. Проект реализует российский разработчик и производитель суперконденсаторов ТЭЭМП, входящий в компанию РОТЕК. А базируется эта летающая лаборатория на Северке и в один из дней мне выпала честь поучаствовать в ее сопровождении до Сколково и обратно. Об этом и рассказ:

Лететь мы собирались тремя бортами. Кроме собственно летающей лаборатории еще в полет отправлялся Do-27 под управлением Дмитрия Олехника и ваш покорный слуга на Хаски. Моя задача была вести связь. Ну и из-под руки я еще пытался все это хозяйство фотографировать…

Отправляемся с аэродрома Северка. Летающая лаборатория живет в вон том большом желтом ангаре. Я взлетел чуть раньше, чтобы наблюдать за всем происходящим с воздуха.

Летающая лаборатория под управлением Президента федерации планерного спорта Сергея Рябчинского направляется на исполнительный. Как вы понимаете, на таком ВС с размахом крыла в 25 метров, очень непросто развернуться. ВПП оказалось уже размаха крыла:-)))

Но вот все готово. Do-27 будет стартовать с грунта, а летающая лаборатория с асфальта.

Первая прикидочная пробежка прошла, экипаж принял для себя важные данные и вновь возвращается на исполнительный. Лабораторию сопровождает машина с Кириллом Карпиковым (инженером проекта) и его товарищами для помощи в развороте…

Жарко, в летающей лаборатории два человека, масса оборудования. Поэтому несмотря на свой размах, взлет проходит неторопливо и аккуратно.

На фоне сельских пейзажей. Летающая лаборатория построена на базе моторного планера Stemme S12. Лаборатория оснащена высокоэффективными гибкими гетероструктурными солнечными модулями, которые способны улавливать не только прямой, но и отражённый солнечный свет. Это позволяет нанести модули и на нижнюю плоскость самолёта, увеличив его энерговооружённость. Для хранения собранной энергии используется гибридный накопитель — литий-ионный аккумулятор авиационного применения и суперконденсатор производства российской компании ТЭЭМП.

Суперконденсаторы обладают огромным ресурсом и сохраняют полную работоспособность при температурах ниже -60°С. В гибридном накопителе онииграют роль «буфера» и защищают его от интенсивных нагрузок, перегрева и переохлаждения.

На фоне моста в Бронницах…Испытательная программа Летающей лаборатории на 2018 год включает в себя полёты в районе аэродрома базирования («Северка», г. Коломна Московской области), а также в Европейской части страны. Кроме того запланированы длительные перелёты по всей России.Данные, собранные в ходе испытаний, необходимы для создания воздушного судна для беспосадочного кругосветного перелёта на энергии солнца. Пилотировать летательный аппарат будет Фёдор Конюхов. Он повторит маршрут своего кругосветного перелёта на воздушном шаре. Предполагается, что полёт пройдёт на высоте 12-14 км, а его средняя скорость составит 210 км/ч. Самолёт «Альбатрос» преодолеет 35 тысяч км за 150 часов и в очередной раз впишет Россию в историю мировой авиации.

«Альбатрос» будет построен по отдельному проекту после окончания испытательных полетов нашей летающей лаборатории. Это должен быть рекордный аппарат с размахом крыла в 45-50 метров…

Показался мост через Москву-реку. Кстати разработанные в ходе проекта технологии позволят создать, например, автономные летательные аппараты («атмосферные спутники»). Они будут применяться для организации сетей связи, высококачественной съёмки земной поверхности, мониторинга лесов, сельскохозяйственных земель, трубопроводных систем и других объектов инфраструктуры.

Летающая лаборатория все делает очень и очень плавно…

В Мячково построена новая гоночная трасса. наконец я увидел ее полностью с воздуха.

Второй член экипажа Летающей лаборатории это Сергей Обухов.

После посадки все собираются вокруг Летающей лаборатории.

Василий Николаевич Бразгин и Вильдан Зуфарович Хусаинов на пару заправляют борт. Дело важное и требует серьезной квадификации:-)))

Знакомство с новой техникой всегда волнительно:-)))

И вот мы собравшись в группу уже летим в сторону МКАДа…Выход на Картино и далее строго над МКАДом…

Над лесами. Надо понимать, что полет над МКАДом это всегда волнительно. В случае отказа особо сесть некуда, а если и найдешь где примоститься, то потом окажешься на всех телеканалах и скорее всего официально летать уже не сможешь:-)))

Несмотря ни на что, летающих под глиссадой загоняют на сто метров. Думаю ребятам на Летающей лаборатории с размахом в 25 метров и слабой тяговооруженностью было особенно весело. Они то шустро маневрировать не могут!!!

А здесь еще и провода над МКАДом, которые не видно от слова совсем. Можно понять о их существовании лишь по вышкам…

Вираж Летающей лаборатории над Сколково. Я старался держаться от них подальше, чтобы не мешать…

А что это за белые кубики?

А зачем в Сколково гольф-клуб?:-)))

На фоне градирен ТЭЦ…