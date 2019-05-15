Строительство круизного лайнера «Мустай Карим» на «Красном Сормово»
Строительство круизного лайнера «Мустай Карим» проекта PV300 на ССЗ «Красное Сормово».
Судно было заложено в Нижнем Новгороде 28 марта 2017 года.
Будущая солнечная палуба круизного лайнера впечатляет своим размахом:
На будущей шлюпочной палубе пока один конструктив:
На средней палубе идёт монтаж перегородок:
Уже видны очертания кают для туристов:
На главной палубе судна уже идут электромонтажные работы:
Фото Кирилла Воловика с сайта korabel.ru
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