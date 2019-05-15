Строительство круизного лайнера «Мустай Карим» на «Красном Сормово»





© фото с сайта korabel.ru

Строительство круизного лайнера «Мустай Карим» проекта PV300 на ССЗ «Красное Сормово».

Судно было заложено в Нижнем Новгороде 28 марта 2017 года.

Будущая солнечная палуба круизного лайнера впечатляет своим размахом:



© фото с сайта korabel.ru

На будущей шлюпочной палубе пока один конструктив:



© фото с сайта korabel.ru

На средней палубе идёт монтаж перегородок:



© фото с сайта korabel.ru

Уже видны очертания кают для туристов:



© фото с сайта korabel.ru

На главной палубе судна уже идут электромонтажные работы:



© фото с сайта korabel.ru

Фото Кирилла Воловика с сайта korabel.ru