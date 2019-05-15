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Фотофакты

Строительство круизного лайнера «Мустай Карим» на «Красном Сормово»

  •  © фото с сайта korabel.ru

  •  © фото с сайта korabel.ru

Строительство круизного лайнера «Мустай Карим» проекта PV300 на ССЗ «Красное Сормово».

Судно было заложено в Нижнем Новгороде 28 марта 2017 года.

Будущая солнечная палуба круизного лайнера впечатляет своим размахом:

  •  © фото с сайта korabel.ru

  •  © фото с сайта korabel.ru

На будущей шлюпочной палубе пока один конструктив:

  •  © фото с сайта korabel.ru

  •  © фото с сайта korabel.ru

На средней палубе идёт монтаж перегородок:

  •  © фото с сайта korabel.ru

  •  © фото с сайта korabel.ru

Уже видны очертания кают для туристов:

  •  © фото с сайта korabel.ru

  •  © фото с сайта korabel.ru

На главной палубе судна уже идут электромонтажные работы:

  •  © фото с сайта korabel.ru

  •  © фото с сайта korabel.ru

Фото Кирилла Воловика с сайта korabel.ru

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Нижний Новгород, Красное Сормово, пассажирское судно, PV300VD
  • Антон Никитин Антон Никитин
    15.05.1922:20:31

    Спасибо, очень интересно!

    #1129139
    • A_SEVER A_SEVER
      15.05.1922:47:28

      Спасибо, очень интересно!
      Пожалуйста!

      Не удивлюсь, если «Красное Сормово» построит свой лайнер быстрее, чем ССЗ «Лотос» свой.

      #1129141
  • Нет аватара silicoid
    15.05.1922:59:06

    стало интересно, что же это за кораблик такой. Вот. Нашел.

    «Мустай Карим» — круизное пассажирское судно смешанного «река-море» района плавания, второе судно проекта PV300, Сдача судна заказчику запланирована на февраль 2020 года, а первый круиз — на май 2020 года.

    Теплоход предназначен для перевозки пассажиров на круизных линиях на водных путях Европейской части России (Волга, Нева, Дон, Ладожское и Онежское озера, Волго-Балтийский канал, Канал имени Москвы, Волго-Донской канал), с возможностью выхода в Черное, Азовское и Каспийские моря с заходом в порты Сочи, Ялты, Севастополя, и других городов черноморского побережья.

    Длина судна — 141 метров, ширина — 16,8 метра, осадка — 2,9 метра, высота борта — 5 метров. Класс морского регистра: М 3,0 (лед 30) А. Мощность главных двигателей — 2×1600 кВт. Скорость — 25 км/час. Численность экипажа и обслуживающего персонала — 76 человек. Пассажировместимость — 338 человек.

    •  © cruiseinform.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru

    #1129144
    • A_SEVER A_SEVER
      15.05.1923:49:29

      "Мустай Карим" — круизное пассажирское судно смешанного «река-море» района плавания
      Нет, «Мустай Карим» это речное судно проекта PV300.

      А класса река-море будет «Пётр Великий» проекта PV300VD.

      #1129155
      • Иван Чубов Иван Чубов
        16.05.1908:36:06

        Интересно сколько всего таких судов планируется произвести… и будут ли доступными билеты… эхх

        #1129184
        • A_SEVER A_SEVER
          16.05.1915:31:46

          Интересно сколько всего таких судов планируется произвести
          Планировали построить 4 круизных судна (2 проекта PV300 и 2 проекта PV300VD), строятся пока только 2.

          #1129266
  • Нет аватара treins
    16.05.1909:31:59

    В этом году резкий рост спроса на круизы у иностранцев, как раз вовремя

    #1129191
    • A_SEVER A_SEVER
      16.05.1915:37:21

      как раз вовремя

      Вовремя уже не получилось — «Мустай Карим» хотели сдать в этом, а «Петра Великого» (строится на ССЗ «Лотос») — в прошлом году.

      Видимо, оба лайнера будут переданы заказчику только в 2020 году.

      #1129268
  • Нет аватара Sergey 34
    16.05.1911:24:13

    Сам спрос на круизные лайнеры является положительным сигналом в экономике страны.

    #1129217
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