В Дагестане открылся самый технологичный в СКФО и ЮФО рисоперерабатывающий завод

15 мая в с. Сар-Сар Кизлярского района состоялось открытие завода по производству рисовой крупы ООО «Нива». Сегодня на предприятии работает 81 человек, на новом заводе будет создано еще 27 рабочих мест.

Мощность нового рисоперерабатывающего завода в с. Сар-Сар составляет от 140 до 200 тонн в сутки по сырцу, в год это более 40 тыс. тонн. Общая площадь предприятия, оснащенного самой современной техникой, составляет 1900 кв. метров. Завод состоит из приемного отделения, производственного, вспомогательного, весовыбойного и компрессорного цехов, а также склада готовой продукции. Произведенный здесь рис фасуется в упаковки от 200 грамм до биг-бэгов в 1 тонну.

На запущенных в регионе за последнее время трех заводах уже можно переработать около 80% производимого в Дагестане риса-сырца. Еще строятся дополнительно 5-6 мелких производств в Бабаюртовском, Тарумовском районах.

На новом предприятии используется оборудование из Южной Кореи, Германии, Китая, применяется современный метод лазерного фотосепарирования, позволяющий разделить поступающий на переработку рис на несколько фракций. Рис-сырец с поля поступает на завод, калибруется, сушится, затем отправляется либо на склад, либо на переработку. Также здесь функционирует экспериментальный селекционно-семеноводческий центр, который способен подготовить за сутки порядка 300 тонн семенного материала.

За прошедшие 10 лет рисоводы Дагестана увеличили площади под рис в 2,5 раза. На сегодняшний день они составляют 19 тыс. га. Валовой сбор риса при урожайности 42,6 ц/га составляет 81,9 тыс. тонн. Сегодня в республике 46,1 тыс. га рисовых чеков, причем большая часть посевов приходится на Кизлярский район. Важно обеспечить водой все эти площади. Увеличение объемов налоговых сборов позволит в текущем году выделить на решение вопросов мелиорации из республиканского бюджета 500 млн рублей. Это значительная сумма, которая позволит повысить урожайность на 30%. Планируется вернуть 4 тыс. га орошаемых земель, которые пока не используются, хотя это очень большой потенциал. Из 500 млн выделяемых рублей 200 млн направлено в Кизлярский район. Благодаря уже открытым здесь перерабатывающим производствам вся добавленная стоимость будет оставаться в Дагестане. Если раньше аграрии продавали рис по 10 рублей, то теперь после переработки продают по 38 рублей.