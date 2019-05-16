Трансмашхолдинг отправил на испытания новые двух- и трехсекционный грузовые тепловозы

Новые магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25К3М и 3ТЭ25К3М производства Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправлены на предварительные испытания. Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Испытания пройдут на базе Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (АО «ВНИКТИ», г. Коломна, Московская обл.). Тепловозам предстоит подтвердить соответствие требованиям технического задания и обязательным требованиям. Для этого предусмотрены тягово-энергетические, тормозные, динамико-прочностные испытания, оценка воздействия на путь, проверка соответствия пожарной и экологической безопасности, требованиям к электрооборудованию, устройствам управления и контроля. Новые магистральные грузовые тепловозы разработаны специально для вождения тяжеловесных грузовых составов, с использованием технических решений, реализованных в конструкции серийно выпускаемого предприятием тепловоза 2ТЭ25КМ. Локомотивы могут эксплуатироваться по системе многих единиц. Трехсекционный тепловоз способен перемещать грузы до 9300 тонн на равнинном профиле (при руководящем подъеме до 9 промилле).

При создании локомотивов был проанализирован опыт эксплуатации серийных тепловозов 2ТЭ25КМ на сети ОАО «РЖД», учтены пожелания локомотивных бригад.

В качестве силовой установки в тепловозе применена модификация дизель-генератора 18-9ДГ производства Коломенского завода (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») с номинальной мощностью, повышенной до 2850 кВт.

Повышение массы перевозимых грузовых составов достигается за счет увеличенного коэффициента использования мощности дизеля на тягу, повышения нагрузки на ось локомотива.

К достоинствам нового локомотива относятся способность обеспечить стабильность мощности на тягу вне зависимости от внешних факторов, увеличение скорости длительного режима до 25,4 км/ч по сравнению с серийно выпускаемым 2ТЭ25КМ, для которого она составляет 23,6 км/ч.

После прохождения испытаний во ВНИКТИ, локомотив в трехсекционном исполнении — 3ТЭ25К3М — будет отправлен на опытный пробег протяженностью 10000 км.

Трансмашхолдинг — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока и назначения.