Петербургский тракторный завод разработал новую модель фронтального погрузчика КИРОВЕЦ К-708ПК-7

Как сообщила пресс-служба АО «Петербургский тракторный завод», которая входит в Группу компаний ПАО «Кировский завод», компания разработала и подготовила к предзаказу новую модель фронтального погрузчика К-708ПК-7 с двигателем Ярославского моторного завода ЯМЗ-536.45 (шестицилиндровый рядный четырехтактный дизель с турбонаддувом, водяным охлаждением и электронным управлением), мощность которого составляет 240 л.с. и увеличенной до 7 тонн номинальной грузоподъемностью ковша.

Начало серийного производства нового погрузчика запланировано на август 2019 года.

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Ранее сайт «Сделано у нас» сообщил о разработанной заводом «Челябинские строительно-дорожные машины» снегоуплотнительной машины с двигателем Ярославского моторного завода ЯМЗ-536.