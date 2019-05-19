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Производство

Петербургский тракторный завод разработал новую модель фронтального погрузчика КИРОВЕЦ К-708ПК-7

  •  © kirovets-ptz.com

Как сообщила пресс-служба АО «Петербургский тракторный завод», которая входит в Группу компаний ПАО «Кировский завод», компания разработала и подготовила к предзаказу новую модель фронтального погрузчика К-708ПК-7 с двигателем Ярославского моторного завода ЯМЗ-536.45 (шестицилиндровый рядный четырехтактный дизель с турбонаддувом, водяным охлаждением и электронным управлением), мощность которого составляет 240 л.с. и увеличенной до 7 тонн номинальной грузоподъемностью ковша.

Начало серийного производства нового погрузчика запланировано на август 2019 года.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/XSLdXfKiBXk

Ранее сайт «Сделано у нас» сообщил о разработанной заводом «Челябинские строительно-дорожные машины» снегоуплотнительной машины с двигателем Ярославского моторного завода ЯМЗ-536.

  •  © kirovets-ptz.com

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http://kirovets-ptz.com/catalog/kirovets-k-708pk7/#characteristic

Кировский завод, ПТЗ, погрузчик К-708ПК-7
  • Великоросс Великоросс
    19.05.1916:49:05

    •  © kirovets-ptz.com

    •  © agropravda.com

    #1129751
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    19.05.1918:17:59

    Доля наших фронтальных погрузчиков недопустима мала.Меня вообще поражает какого хрена на муниципальных и господрядах работают подрядчики с иностранной техникой!Она конечно растет каждый год,но очень медленно.Ладно хоть лавочку с лизингом прикрыли.А ведь производителей именно фронтальных погрузчиков хоть отбавляй: ЧТЗ Уралтрак,ЧСДМ,Четра,рыбинский и орловский Дормаш,Донэкс,КЭМЗ.

    #1129777
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