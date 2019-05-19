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Операция «Приземлить Россию» провалилась. Летаем дальше

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/iShGArJVFek

На днях в России представили новую модификацию вертолётного двигателя ВК-2500. Хороший повод поговорить о двигателестроении и импортозамещении украинской продукции в этой сфере. Говорить о 100% замещении пока нельзя (исключение — военные вертолёты), но отметить значительный прогресс в этом направлении можно уже смело. Все подробности и другие сюжеты — в этом выпуске. Приятного просмотра!

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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность, авиация, двигателестроение,
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    • CryNet CryNet
      19.05.1920:55:11

      Этот небрат порвался, несите следующего.

      #1129843
      • Нет аватара Инженер2015
        19.05.1921:02:49

        Имя Фамилия

        19.05.1920:48:42

        пытается увести дискуссию в ему угодное русло. просто минусуем его провокации, дабы не предовать провокации значение

        #1129848
    • Нет аватара melelele
      19.05.1921:15:54

      Имя Фамилия, алоша насральный, все технологии в гражданку приходят из военки

      #1129856
    • Юрий Липатов
      19.05.1921:54:29

      И причем здесь храмы и скверы?

      #1129870
  • Нет аватара Lenin
    19.05.1921:46:34

    на Суперджете?

    #1129869
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