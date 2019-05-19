Операция «Приземлить Россию» провалилась. Летаем дальше

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На днях в России представили новую модификацию вертолётного двигателя ВК-2500. Хороший повод поговорить о двигателестроении и импортозамещении украинской продукции в этой сфере. Говорить о 100% замещении пока нельзя (исключение — военные вертолёты), но отметить значительный прогресс в этом направлении можно уже смело. Все подробности и другие сюжеты — в этом выпуске. Приятного просмотра!