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Авиация

ОДК впервые представила вертолетный двигатель ВК-2500ПС-02

  •  © www.uecrus.com

Объединенная двигателестроительная корпорация на ХII международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2019 впервые представляет вертолетный турбовальный двигатель ВК-2500ПС-02, предназначенный для российского гражданского вертолета Ка-32.

  •  © www.uecrus.com

Семейство двигателей ВК-2500ПС (разработчик — санкт-петербургское АО «ОДК-Климов») является дальнейшим развитием двигателя ВК-2500 и обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. В нем используется современная цифровая электронная система управления и контроля с обратной связью типа FADEC БАРК-6В-7С.

ВК-2500ПС-02 предназначен для модернизации силовой установки вертолетов Ка-32. Его применение позволит серьезно повысить эксплуатационные качества вертолета, в том числе — надежность при работе с внешней подвеской.

В 2016 г. успешно прошел сертификационные испытания двигатель ВК-2500ПС-03. Он применяется в составе силовой установки новейшего вертолета Ми-171А2, однако учитывая его полную взаимозаменяемость с двигателями семейства предыдущих поколений (ВК-2500, ТВ3-117) может быть установлен на вертолеты типа Ми-8МТВ (АМТ), Ми-17, Ми-171, Ми-172 с минимальными доработками. Двигатель ВК-2500ПС-03 в составе силовой установки вертолета Ми-171А2 в конце 2018 г. принимал участие в демотуре холдинга АО «Вертолеты России» по странам Юго-Восточной Азии — Китаю, Тайланду, Малайзии, Вьетнаму, Камбодже.

В двигателях семейства ВК-2500ПС реализована противопомпажная защита, исключающая возможность отказа двигателя из-за мощных потоков воздуха, снижения атмосферного давления в условиях жаркого высокогорного климата, сильного бокового ветра при взлете и т. д. При этом решающее значение для эксплуатантов имеет возможность управлять ресурсом двигателя в зависимости от конкретных условий эксплуатации вместо существовавшего ранее усредненного подхода к оценке ресурса. Это позволяет избежать ненужных затрат на ресурсные работы, если двигатель эксплуатировался в щадящем режиме, и, напротив, сделает возможным досрочное получение сервисного обслуживания, если условия эксплуатации были близки к экстремальным. Межремонтный ресурс двигателя увеличен, чем у его предшественников, назначенный ресурс планируется увеличить до 12 тыс. часов.

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https://www.uecrus.com/rus/presscenter/odk_news/?ELEMENT_ID=3058

ВК-2500ПС-02, ОДК-Климов, Ростех
  • Александр Жигульских Александр Жигульских
    20.05.1916:00:01

    > В двигателях семейства ВК-2500ПС реализована противопомпажная защита

    Как и на ТВ3-177, как и вообще на всех авиационных ГТД. Журналист видимо слышал какие-то обрывки презентации.

    > При этом решающее значение для эксплуатантов имеет возможность управлять ресурсом двигателя

    Собственно, это называется «эксплуатация по техническому состоянию». Достигается использованием современной системы управления (тот самый БАРК), которая учитывает наработку каждого конкретного двигателя на определенных режимах, и многолетней статистикой эксплуатации двигателей семейства ТВ3.

    > назначенный ресурс планируется увеличить до 12 тыс. часов.

    Опять же, благодаря многолетней статистике эксплуатации двигателей семейства ТВ3. Назначенный ресурс зависит от того, сколько двигатель на специальных испытаниях суммарно наработал — 12 тысяч часов это практически полтора года беспрерывной работы, одного керосина на такие испытания надо купить на сумму около годового бюджета небольшого города (не трудно посчитать, что в час один ВК-2500 жрет почти 600 кило керосина, значит за 12 тысяч часов при цене за литр ТС-1 в районе 70 рублей получаем 500 миллионов рублей только на топливо, без учета масла, зарплату и обслуживание стенда). Не говоря уже про то, что полтора года без остановок ни один стенд с испытателями работать не сможет физически — испытания проводятся циклами. В общем, для новых двигателей такой назначенный ресурс физически невозможно подтвердить.

    Кстати, попробуйте найти внешних отличий ВК-2500 от ТВ3-117. Уверен, что не сможете.

    Отредактировано: Александр Жигульских~16:14 20.05.19
    #1130033
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