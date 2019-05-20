ОДК впервые представила вертолетный двигатель ВК-2500ПС-02

Объединенная двигателестроительная корпорация на ХII международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2019 впервые представляет вертолетный турбовальный двигатель ВК-2500ПС-02, предназначенный для российского гражданского вертолета Ка-32.

Семейство двигателей ВК-2500ПС (разработчик — санкт-петербургское АО «ОДК-Климов») является дальнейшим развитием двигателя ВК-2500 и обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. В нем используется современная цифровая электронная система управления и контроля с обратной связью типа FADEC БАРК-6В-7С.

ВК-2500ПС-02 предназначен для модернизации силовой установки вертолетов Ка-32. Его применение позволит серьезно повысить эксплуатационные качества вертолета, в том числе — надежность при работе с внешней подвеской.

В 2016 г. успешно прошел сертификационные испытания двигатель ВК-2500ПС-03. Он применяется в составе силовой установки новейшего вертолета Ми-171А2, однако учитывая его полную взаимозаменяемость с двигателями семейства предыдущих поколений (ВК-2500, ТВ3-117) может быть установлен на вертолеты типа Ми-8МТВ (АМТ), Ми-17, Ми-171, Ми-172 с минимальными доработками. Двигатель ВК-2500ПС-03 в составе силовой установки вертолета Ми-171А2 в конце 2018 г. принимал участие в демотуре холдинга АО «Вертолеты России» по странам Юго-Восточной Азии — Китаю, Тайланду, Малайзии, Вьетнаму, Камбодже.