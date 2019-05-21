В Волгограде открыто производство по выпуску пластикатов пониженной горючести

В Красноармейском районе Волгограда создано новое производство по выпуску пластикатов пониженной горючести. Инвестиции компании «Пласткаб» в проект составили 250 млн рублей.

Для создания нового завода было реконструировано одно из зданий на территории завода «Каустик». В корпусе смонтирована новая вентиляция и электроснабжение, современная противопожарная система. Созданы комфортные бытовые помещения для работников, а также офисные помещения и лаборатории. Инвесторами приобретено современное оборудование, которое уже смонтировано и прошло пусконаладку, выпущены опытные партии продукции, отработана новая технология. Мощность производства составляет десять тысяч тонн в год, на новом предприятии создано 60 рабочих мест.

Пластикаты применяются в производстве кабелей различного назначения, востребованы на российском рынке. Компания «Пласткаб» будет выпускать безгалогенные термопластичные пластикаты пониженной горючести — из них производится своего рода «спецодежда» для кабелей, которая может служить в различных агрессивных средах. В отличие от обычных оболочек при горении она не выделяет токсичных веществ. Такая продукция является более экологичной, применяется в местах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.