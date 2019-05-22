На Сахалине запущено производство мороженого

Новый цех по производству мороженого запущен в городе Поронайске на Сахалине. Первая партия сладкой продукции отправится на полки магазинов 22 мая.

Замечательно, что в сахалинской глубинке открылось такое производство. Мы живем на острове, и поэтому очень важно, чтобы у людей здесь была своя качественная и свежая продукция. Уверен, поронайское мороженое придется по вкусу и детям, и взрослым. До этого в Сахалинской области мороженое не производилось.

70% всех затрат на покупку оборудования и специального транспорта были субсидированы из регионального бюджета. В цехе используется современное оборудование, доставленное на Сахалин из Московской области, сумма инвестиций, затраченных на его приобретение, составила около 40 млн рублей. Производительность линии — 3 тонны мороженого в час, планируется выпускать несколько видов продукции: в вафельном стаканчике (сливочное и шоколадное) и весовое (крупнофасованное), а также с фруктовыми наполнителями.

В среду первая партия новой продукции отправлена в соседний Макаровский район, а 23 мая мороженое отправят в Смирныховский район. В дальнейшем продукция будет направлена во все районы области.