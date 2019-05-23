«Северная верфь» начала резку металла для третьего траулера проекта 170701
В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» приступили к резке металла для 3 траулера-процессора проекта 170701, предназначенного для ОАО «Карельские морепродукты» (входит в крупнейший отечественный рыбопромышленный холдинг НОРЕБО).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 5500 т.
Главные размерения: длина — 81.6 м, ширина — 16 м
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Экипаж: 70 человек
В настоящий момент ССЗ «Северная верфь» ведёт строительство 2-х траулеров-процессоров проекта 170701 — «Капитан Соколов» и «Капитан Геллер».
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