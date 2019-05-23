«Северная верфь» начала резку металла для третьего траулера проекта 170701





© Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» приступили к резке металла для 3 траулера-процессора проекта 170701, предназначенного для ОАО «Карельские морепродукты» (входит в крупнейший отечественный рыбопромышленный холдинг НОРЕБО).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 5500 т.

Главные размерения: длина — 81.6 м, ширина — 16 м

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Экипаж: 70 человек

В настоящий момент ССЗ «Северная верфь» ведёт строительство 2-х траулеров-процессоров проекта 170701 — «Капитан Соколов» и «Капитан Геллер».