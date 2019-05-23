«Яндекс» представил умный дом под управлением голосового помощника «Алиса»

Компания «Яндекс» в рамках мероприятия Yet another Conference 2019 представила ряд новых продуктов и сервисов: одним из них стал «умный» дом с голосовым ассистентом «Алиса».

Смарт-жилище «Яндекса» предусматривает использование интеллектуальных осветительных приборов, «умных» розеток и других бытовых устройств. «Алису» можно попросить зажечь свет, убавить температуру на кондиционере или повысить громкость музыки.

Для управления «умным» домом понадобится устройство или приложение с «Алисой»: это может быть, скажем, смарт-колонка «Яндекс.Станция». Давать команды можно как одному устройству, так и сразу нескольким. «Умный» дом позволяет настроить любой сценарий: выбрать нужные приборы и действия и придумать фразу для активации. Например, приветствие «Алиса, доброе утро» может активировать воспроизведение музыки и включение чайника.

Платформа совместима с десятками устройств, созданных такими компаниями, как Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi. Кроме того, «Яндекс» представил для «умного» дома три собственных гаджета — «умную» лампочку, розетку и пульт. Лампочка меняет яркость и цвет освещения, с помощью розетки можно дистанционно включать и выключать подсоединённые к ней приборы, а пульт управляет техникой с инфракрасным портом.

Ещё одной представленной новинкой стал гаджет под названием «Яндекс.Модуль». Он подключается к HDMI-порту телевизора и передаёт видео из приложения «Яндекса» на экран. Взаимодействовать с модулем можно через «Алису»: в ответ на голосовую команду помощник поставит фильм на паузу или, скажем, прибавит звук. Цена гаджета — около 2000 рублей.

Одновременно «Яндекс» запустил персональный видеоканал «Мой эфир». Он подстраивается под интересы зрителей и предлагает каждому наиболее подходящий контент. Канал предоставляет разнообразные материалы: фильмы и клипы, интервью, спортивные состязания и видео блогеров. Каждому зрителю сервис подбирает то, что ему будет интересно. При выборе контента «Яндекс» использует свои знания о пользователях: что они смотрят на сервисах компании, какие видео оценивают и какими темами интересуются. Каждому человеку сервис составляет программу на пару дней, а также подборки фильмов и передач. Зрители могут оценивать видео и удалять из программы то, что им не подходит, — сервис тут же найдёт замену.

Ещё один новый продукт «Яндекса» — семейная подписка «Плюс». Она даёт пользователям дополнительные возможности: полный доступ к «Яндекс.Музыке» без рекламы, скидки на «Такси» и «Драйв», дополнительное место на «Диске» и возможность смотреть более 4000 фильмов и сериалов на «КиноПоиске». Семейная подписка «Плюс» на четырёх человек обойдётся в 299 рублей в месяц.