Заслуженный профессор Артём Оганов, руководитель Лаборатории дизайна материалов Сколтеха (входит в группу ВЭБ.РФ), получил Государственную премию Китайской Народной Республики в области науки и техники. Премия подтверждает высокий уровень научных достижений российского исследователя и признаёт его значительный вклад в развитие материаловедения и международного научного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Сколтеха.

Государственная премия КНР в области науки и техники учреждена для поощрения граждан и организаций, внёсших выдающийся вклад в научно-технический прогресс. Премия присуждается с целью стимулирования творческой активности учёных и специалистов, ускорения развития науки и технологий, а также укрепления инновационного потенциала страны.

Артём Ромаевич Оганов — всемирно признанный учёный в области химии и материаловедения, входит в рейтинг лучших учёных мира по версии Elsevier и рейтинг наиболее цитируемых исследователей по версии Clarivate. В 2025 году был признан лучшим химиком и вторым лучшим материаловедом России по версии Research.com.

Основные научные интересы профессора Оганова сосредоточены на создании методов компьютерного дизайна новых материалов и предсказании кристаллических структур веществ, особенно при экстремальных давлениях и температурах. В 2004-2006 годах он разработал эволюционный алгоритм USPEX (Universal Structure Predictor: Evolutionary Xtallography) — программу для предсказания кристаллических структур без использования экспериментальных данных. В 2025 году программа USPEX стала доступна пользователям на обычном ноутбуке — важный этап демократизации науки.

Под руководством профессора Оганова открыты десятки новых веществ, включая уникальные соединения гелия, прозрачный натрий, сверхтвёрдый бор, новые хлориды натрия и калия, а также множество перспективных материалов. Ранее профессор Оганов уже был удостоен Премии Дружбы КНР за достижения в области развития международного научного сотрудничества.