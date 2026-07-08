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Заслуженный профессор Артём Оганов получил Государственную премию КНР в области науки и техники

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Заслуженный профессор Артём Оганов, руководитель Лаборатории дизайна материалов Сколтеха (входит в группу ВЭБ.РФ), получил Государственную премию Китайской Народной Республики в области науки и техники. Премия подтверждает высокий уровень научных достижений российского исследователя и признаёт его значительный вклад в развитие материаловедения и международного научного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Сколтеха.

Государственная премия КНР в области науки и техники учреждена для поощрения граждан и организаций, внёсших выдающийся вклад в научно-технический прогресс. Премия присуждается с целью стимулирования творческой активности учёных и специалистов, ускорения развития науки и технологий, а также укрепления инновационного потенциала страны.

Артём Ромаевич Оганов — всемирно признанный учёный в области химии и материаловедения, входит в рейтинг лучших учёных мира по версии Elsevier и рейтинг наиболее цитируемых исследователей по версии Clarivate. В 2025 году был признан лучшим химиком и вторым лучшим материаловедом России по версии Research.com.

Основные научные интересы профессора Оганова сосредоточены на создании методов компьютерного дизайна новых материалов и предсказании кристаллических структур веществ, особенно при экстремальных давлениях и температурах. В 2004-2006 годах он разработал эволюционный алгоритм USPEX (Universal Structure Predictor: Evolutionary Xtallography) — программу для предсказания кристаллических структур без использования экспериментальных данных. В 2025 году программа USPEX стала доступна пользователям на обычном ноутбуке — важный этап демократизации науки.

Под руководством профессора Оганова открыты десятки новых веществ, включая уникальные соединения гелия, прозрачный натрий, сверхтвёрдый бор, новые хлориды натрия и калия, а также множество перспективных материалов. Ранее профессор Оганов уже был удостоен Премии Дружбы КНР за достижения в области развития международного научного сотрудничества.

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Источник: наука.рф

Комментарии 5

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  • Нет аватара mikr08.07.26 19:32:30
    Премия подтверждает высокий уровень научных достижений российского исследователя и признаёт его значительный вклад в развитие материаловедения и международного научного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Сколтеха.

    Премия подтверждает факт утечки мозгов из России.

    #1319038
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski08.07.26 20:12:52

    Профессор Оганов вернулся в Россию — тут выдающийся ученый нашел лучшие услоия для своей научной работы.

    Кроме того, русских по крайней мере в Европе считают за врагов и научной кариеры русским здесь не светит — ты потенциальный шпион. Да и первое условие — нужно поливать свою страну грязью чтобы вообще тебе считали своим.

    #1319040
    • Нет аватара vajo09.07.26 06:13:27

      Так вот, почему Дурова во Франции преследуют, хоть он и не ученый    

      Отредактировано: vajo~06:16 09.07.26
      #1319046
    • Нет аватара termometrix09.07.26 06:49:31

      Это может звучать парадоксально, но в данный момент единственным хранителем традиционных ценностей европейской цивилизации,хранителем подлинной Европы, является Россия. И некоторые люди в Европе, хотя и очень немногие, начинают осознавать эту истину.
      Западный образ жизни уже на самом западе поменялся на незападный.
      Тот факт, что сионистская пропаганда на Западе постоянно демонизирует всё русское, известен давно и был вполне ожидаем.

      #1319049
      • Нет аватара qwerty_asd09.07.26 07:56:05

        Сильное утверждение. Почему, например, Израиль не является «хранителем традиционных ценностей европейской цивилизации»? Или Мексика? Или Новая Зеландия?

        #1319051