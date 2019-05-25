Новая линейка сельскохозяйственного транспорта от российской компании

На выставке «ЗОЛОТАЯ НИВА 2019» машиностроительный завод БОНУМ, являющийся производителем емкостно-наливной техники России, поставщиком полуприцепов-цистерн для крупнейших топливных, строительных, транспортных компаний России и СНГ, а с 2018 года в Ростове-на-Дону осуществляющий выпуск прицепов и полуприцепов для перевозки сельхоз грузов, представил новые модели прицепов зерновозов линейки сельхозтехники BONUM AGRO со сниженной собственной массой и усиленным кузовом объемом 30 м3 и 34 м3 на рессорной и пневматической подвеске.

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Зерновоз БОНУМ на рессорной подвеске с объемом кузова 30 м3 и максимальной полной массой 24 тонны имеет длину (без дышла) 7 850 мм, ширину 2 540 мм и высоту 3 200 мм. Снаряженная масса от 5 400 кг.

Зерновоз БОНУМ на пневматической подвеске с объемом кузова 30 м3, максимальной полной массой 24 тонны имеет длину 7 250 мм, ширину 2 400 мм, высоту 1 700 мм. Снаряженная масса от 5 450 кг.

Зерновоз БОНУМ на рессорной подвеске с объемом кузова 34 м3, максимальной полной массой 24 тонны имеет длину 8 250 мм, ширину 2 400 мм, высоту 1 700 мм. Снаряженная масса от 5 450 кг.

Зерновоз БОНУМ на пневматической подвеске с объемом кузова 34 м3, максимальной полной массой 24 тонны имеет длину 8 250 мм, ширину 2 400 мм, высоту 1 700 мм.

Снаряженная масса от 5 850 кг.

Компания БОНУМ выпускает новые прицепы зерновозы, полуприцепы зерновозы, а также кузова зерновозы,, разработанные совместно с европейскими инжинерами, совместимые с моделями шасси 65115, 65117и 65207.