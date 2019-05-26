Новые автобусы Волгабас переданы автотранспортным предприятиям Кузбасса

Как сообщили в областном департаменте транспорта и связи, новые автобусы марки VOLGABUS переданы автотранспортным предприятиям городов Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск, Юрга, Мыски, Тайга, Гурьевск и Мариинск, а также пгт Промышленная и Яшкино.

Автобусы своим ходом прибыли со склада завода-производителя в Волгограде. Из переданной 21 машины девять имеют газовое оборудование для использования в качестве топлива природного газа — метана.

Как отметил в департаменте, поставки в территории начались с 29 апреля. К 14 мая вся партия автобусов вышла на маршруты.

Все автобусы предназначены для работы в сибирском климате. Городские автобусы оборудованы откидными аппарелями для въезда инвалидных колясок, а также специальными площадками в салоне для размещения маломобильных пассажиров.

Транспорт закуплен по государственной программе Кемеровской области «Оптимизация и развитие транспорта и связи Кузбасса» на 2014 — 2021 гг. С начала действия программы для государственных и муниципальных автотранспортных предприятий Кемеровской области приобретен 251 автобус. До конца 2019 года запланировано приобретение еще 118 автобусов различной вместимости и разного назначения.