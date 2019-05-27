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Космонавтика

Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту спутник «Глонасс-М»

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  •  © cdn25.img.ria.ru

Разгонный блок «Фрегат» после штатного отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М», сообщили журналистам в Минобороны РФ. «Стартовавшая в понедельник 27 мая в 09.23 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», — сказали в ведомстве. Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.

Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме. «Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — отметили в Минобороны.

Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один — в орбитальном резерве, при этом около 15 спутников работают за пределами срока службы.

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https://ria.ru/20190527/1554948636.html

Космонавтика
  • seregin-s1 seregin-s1
    27.05.1913:32:31

    Молния попала в ракету-носитель «Союз», которая в понедельник утром отправила на орбиту спутник «Глонасс-М» с космодрома Плесец, сообщает телеканал «Звезда».

    На сайте канала опубликован фрагмент репортажа с запуска, на котором видно, как примерно через 10 секунд после старта ракеты в облаках возникает разряд молнии в том месте, где летит «Союз».

    Источники в ракетно-космической космической отрасли подтвердили, что молния попала в носитель, однако это никак не помешало выведению спутника на орбиту.

    «Все системы отработали штатно, никаких проблем не было», — сказал один из собеседников агентства.

    #1131657
    • Akimich Akimich
      27.05.1913:46:34

      Вы уж определитесь, ПлесецК или писец…   

      #1131660
    • alex4spb alex4spb
      27.05.1916:00:35

      Молния попала в ракету-носитель «Союз»,

      ©Видео с youtube.com

      #1131698
  • exhausted1987 exhausted1987
    27.05.1914:02:16

    Хорошая работа.

    #1131662
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