Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту спутник «Глонасс-М»

Разгонный блок «Фрегат» после штатного отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М», сообщили журналистам в Минобороны РФ. «Стартовавшая в понедельник 27 мая в 09.23 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», — сказали в ведомстве. Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.

Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме. «Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — отметили в Минобороны.

Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один — в орбитальном резерве, при этом около 15 спутников работают за пределами срока службы.