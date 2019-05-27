В Северной Осетии собрали первый урожай спаржи

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/XX8obJFDKu0

В станице Архонская Северной Осетии собрали первый урожай спаржи. Год назад аграрии высадили пять сортов вечнозеленого овоща.

«Урожай шикарный, мы посадили 5 сортов. Результаты впечатляют всех, впечатляют и голландцев, у которых мы и купили саженцы. Они очень хорошо прижились. Объемы урожая и качество продукции просто шикарное», — отмечает эксперт КФХ «Архонское» Кирилл Засеткин. Самое большое в России поле спаржи (65 га) вручную засеяли в станице Архонской год назад.

Осетинская земля приняла спаржу без проблем. В производстве не применяют химикаты, используют только натуральные удобрения. Главное после сбора урожая — выдержать температурные условия.

При помощи единственного в регионе шокового охладителя удается сохранить собранные плоды. Растение замирает в росте и хорошо сохраняется.С одного гектара в этом году соберут полторы тонны спаржи. В следующем — вдвое больше.

«Спаржа не столь популярна в Осетии, но люди ее знают, рестораны ее хотят. Конечно, мы предложили нашим ресторанам нашу продукцию, Все с удовольствием ее взяли. Мы не получили ни одного отказа», — добавляет Кирилл Засеткин.

Сейчас агрономы ищут рынки сбыта за рубежом. Первый урожай уже отправили в Москву.