В Мурманске открылся модернизированный морской сервисный центр для обслуживания ледоколов

Обновленный Морской сервисный центр компании ABB для обслуживания ледоколов российских компаний — от «Совкомфлота» до «Газпрома». Сервисный центр будет играть важную роль в обеспечении морского судоходства и освоения Арктики.

По данным пресс-службы компании, инвестиции в проект составили $5,5 млн. На площади более 2 тыс. кв. м разместились морской операционный центр, склад запасных частей, мастерские по обслуживанию электродвигателей и электроники.

Вместе с сервисным центром начал работу также Центр совместной работы с заказчиком для дистанционного управления судном. Он предназначен для улучшения оперативной сервисной поддержки судов в море за счет автоматизированных судовых систем, которые фиксируют отклонения в работе оборудования и автоматически передают данные в центры ABB.

Компания ABB — крупный производитель комплексных систем электродвижения и другого оборудования для морского сектора. Компания несет ответственность за сервисное обслуживание 50 судов под российским флагом, включая ледоколы «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий», построенные в рамках арктической программы «Газпром нефти». Сервисные центры компании для судостроительной промышленности расположены в 21 стране.

Десять лет назад компания ABB открыла свое сервисное подразделение для морской промышленности в Мурманске. В 2009 году обслуживалось 15 судов с системами АВВ, в 2019 их число превысило 50 с более чем 100 установленными движителями Azipod®.