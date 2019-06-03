ОИС «Академик Александров» вышло на завершающий этап заводских ходовых испытаний

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) проекта 20183 «Академик Александров», построенное на верфи ЦС «Звёздочка», вышло в море для выполнения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.

В течение трёх недель в полигонах Белого моря сдаточная команда корабелов «Звёздочки» и экипаж ОИС отработают предусмотренные программой испытаний задачи по подтверждению проектных характеристик судна и проверят работоспособность всех систем и механизмов. Проведение государственных испытаний ОИС «Академик Александров» запланировано в июле. В конце того же месяца ОИС будет передано заказчику.

«Академик Александров» — океанографическое исследовательское судно усиленного ледового класса, предназначенное для выполнения поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники, включая его буксировку, установку и перегрузку.