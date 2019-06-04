«Звезда» начала резку стали для 4-го танкера типа «Афрамакс»





© Фото из открытых источников

Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству четвертого танкера типоразмера Aframax. Как сообщает пресс-служба судостроительного предприятия, в блоке корпусных производств состоялась церемония первой резки металла для деталей судна. Резка осуществляется на высокотехнологичном газо-плазменном станке. В церемонии приняли участие коллектив судоверфи и представители заказчика судна — АО «Роснефтефлот».

Технические характеристики:

Дедвейт: 114000 т.

Главные размерения: длина — 250 м, ширина — 44 м, осадка — 15 м.

Количество грузовых/отстойных танков: 12+2

Объём грузовых танков: 128000 м³

Максимальная скорость хода: 14.6 узлов

Автономность по запасам топлива: мазут — 37 суток, газ — 14 суток

Экипаж: 25 человек