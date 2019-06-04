Судовые краны ЗАО «СММ» успешно показали себя в работе за Северным Полярным кругом

Атомный лихтеровоз «Севморпуть» успешно завершил 2-й рейс на месторождение Утреннее на Гыданском полуострове

В марте и апреле 2019 года лихтеровоз «Севморпуть» успешно завершил 2 рейса на Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное на территории Тазовского района ЯНАО в северной части Гыданского полуострова.

Все самое необходимое для строительства и обустройства первых в России заводов по сжижению газа проекта «Арктик СПГ-2» (ПАО «НОВАТЭК»): металлоконструкции, трубы, тяжелая и строительная техника, элементы жилого городка строителей — всего более 17 тыс. тонн груза было доставлено и выгружено на временный арктический причал.

Особенность лихтеровоза «Севморпуть» — это возможность принятия контейнеров и генеральных грузов как в трюмы, так и на верхнюю палубу. Разгрузка судна производится 2-мя специальными судовыми грузовыми электрогидравлическими кранами «С1700», производства ЗАО «СММ». Благодаря вылету стрелы 43 м, краны обрабатывают практически всю палубу судна и выгружают груз на безопасном расстоянии от борта.

Технические характеристики кранов «С 1700»:

максимальная грузоподъемность 60 тонн, максимальный вылет стрелы 43 метра;

возможность эксплуатации в спаренном режиме, что позволяет обрабатывать грузы массой до 120 т;

возможность эксплуатации посредством системы управления кранами «ведущий-ведомый»: помимо управления каждым краном из своей кабины, возможно управление двумя кранами из кабины ведущего, второй в данном случае становится ведомым;

в конструкции кранов применена уникальная система установки в положение «по-походному», где один из кранов является опорой для второго, при этом грузовые подвески заводятся в специальные корзины на стреле крана.

По оценке специалистов ЗАО «СММ», входящих в состав экипажа последних двух рейсов, краны «С1700» хорошо себя показали, максимально эффективно осуществили выгрузку груза на ледовый припай.

Единственный в мире лихтеровоз с ядерной установкой «Севморпуть» продемонстрировал свои отличные технические возможности и экономический потенциал. В дальнейшем судно будет задействовано в обеспечении Северного завоза, работах по линии МО РФ, доставке грузов для проекта «Ямал СПГ», а также в разработке Павловского месторождения свинцово-цинковых руд.