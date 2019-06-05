Ростех впервые показал новейшее самоходное орудие «Лотос» в действии

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ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) впервые показал в действии опытный образец 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия (САО) для ВДВ «Лотос». Премьерный динамический показ прошел на территории института в Подмосковье.

Разработчик впервые показал «Лотос» в движении. Машина проехала по территории предприятия, в том числе на скорости до 30 км/ч, продемонстрировала вращение башней, изменение клиренса, поднятие-опускание орудия. Также машина произвела испытательный холостой выстрел в присутствии журналистов.

«Сегодня мы впервые осуществили выкатку опытного образца САО „Лотос“. На данный момент, орудие полностью укомплектовано, готово для работы в ручном режиме. Все комплектующие прошли входной контроль, приняты отделом технического контроля и военным представительством. В ближайшее время начнется отработка программного обеспечения систем управления орудия», — привели в пресс-службе Ростеха слова индустриального директора госкорпорации Сергея Абрамова.

Боекомплект САО «Лотос» увеличен в два раза по сравнению с предшественницей 2С9 «Нона». Об этом журналистам рассказал главный конструктор «Лотоса» Вениамин Счастливцев на премьерном показе орудия.

«Боекомплект «Ноны» 20 выстрелов, здесь [на «Лотосе"] - практически в два раза больше», — сказал Счастливцев.

По словам Счастливцева, орудие готовится к предварительным испытаниям.

«Мы прошли сборочную стадию, машина впервые выехала из ангара, дальше будет отладка всех систем, готовимся к предварительным испытаниям», — сказал конструктор.