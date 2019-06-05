Первый отечественный дизельный монорельсовый тягач отправлен на промиспытания

На выставке «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке представлен дизельный монорельсовый тягач ЗИМ-120 созданный компанией «Завод инновационного машиностроения».

С выставки опытный образец отправляется на службу в шахту. Компания «Северный Кузбасс» проведет стендовые испытания на своей промплощадке.

«Завод инновационного машиностроения» — молодая амбициозная компания. Она появилась в ноябре прошлого года, в феврале вступила в ТОСЭР, а сегодня презентует опытный образец дизельного монорельсового тягача ЗИМ-120.

Локализация составляет порядка 75%: на три четверти оборудование создано из отечественных комплектующих. Импортное в машине — гидравлика и сам дизель. Установка разрабатывалась в партнёрстве с машиностроительными предприятиями Кузбасса.

Активное участие принимала компания «Сибэлектро», завод «Электромашина». Компания «Спарк"разработала инновационную систему управления тягачом. Особенность здесь в том, что есть возможность дистанционно мониторить все неисправности, которые могут возникнуть, а значит, удастся оперативно их исправить, избегая простоев. Плюс предусмотрена система видеонаблюдения. Обратите внимание на металл: все рискованные узлы спроектированы из высокопрочной стали.