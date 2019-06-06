Строительство танкера «Санкт-Петербург» на СК «Звезда»

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Строительство танкера «Санкт-Петербург» проекта 114К класса «Афрамакс» на судостроительном комплексе «Звезда». Судно было заложено в Большом Камне 11 сентября 2018 года.



© Фото с сайта dcss.ru

Технические характеристики:

Дедвейт: 114000 т.

Главные размерения: длина — 250 м, ширина — 44 м, осадка — 15 м.

Количество грузовых/отстойных танков: 12+2

Объём грузовых танков: 128000 м³

Максимальная скорость хода: 14.6 узлов

Автономность по запасам топлива: мазут — 37 суток, газ — 14 суток

Экипаж: 25 человек

Фото с сайта dcss.ru