Строительство танкера «Санкт-Петербург» на СК «Звезда»
Строительство танкера «Санкт-Петербург» проекта 114К класса «Афрамакс» на судостроительном комплексе «Звезда». Судно было заложено в Большом Камне 11 сентября 2018 года.
Технические характеристики:
Дедвейт: 114000 т.
Главные размерения: длина — 250 м, ширина — 44 м, осадка — 15 м.
Количество грузовых/отстойных танков: 12+2
Объём грузовых танков: 128000 м³
Максимальная скорость хода: 14.6 узлов
Автономность по запасам топлива: мазут — 37 суток, газ — 14 суток
Экипаж: 25 человек
Фото с сайта dcss.ru
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