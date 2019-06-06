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Фотофакты

Строительство танкера «Санкт-Петербург» на СК «Звезда»

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Строительство танкера «Санкт-Петербург» проекта 114К класса «Афрамакс» на судостроительном комплексе «Звезда». Судно было заложено в Большом Камне 11 сентября 2018 года.

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Технические характеристики:

Дедвейт: 114000 т.

Главные размерения: длина — 250 м, ширина — 44 м, осадка — 15 м.

Количество грузовых/отстойных танков: 12+2

Объём грузовых танков: 128000 м³

Максимальная скорость хода: 14.6 узлов

Автономность по запасам топлива: мазут — 37 суток, газ — 14 суток

Экипаж: 25 человек

Фото с сайта dcss.ru

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Приморский край, Большой Камень, «Звезда», танкер, 114К, «Санкт-Петербург»
  • Игорь Brick
    06.06.1914:13:25

    Вот вам главное преимущество крупноблочной сборки судов. Менее, чем за год сформирован корпус таких размеров.

    #1134302
    • A_SEVER A_SEVER
      06.06.1914:16:07

      Менее, чем за год сформирован корпус таких размеров.
      Это ещё не корпус, это всего 1 блок корпуса.    

      #1134305
      • Игорь Brick
        06.06.1914:48:21

        Лиха беда начало. Думаю, вскоре будет намного быстрее. Идет обкатка техпроцесса.

        #1134324
    • Нет аватара alex_uns
      06.06.1914:17:59

      За 8 месяцев. Но мне кажется, что это не оптимальный вариант. Для начала сойдет))

      #1134307
  • HappyRed HappyRed
    06.06.1914:39:09

    Это для Роснефти?

    #1134316
    • A_SEVER A_SEVER
      06.06.1914:39:43

      Это для Роснефти?
      Да.

      #1134317
      • HappyRed HappyRed
        06.06.1914:42:52

        А сколько вообще возможно одновременно строить таких судов?Имею ввиду на отдельно взятой этой верфи.

        #1134322
        • A_SEVER A_SEVER
          06.06.1914:52:12

          А сколько вообще возможно одновременно строить таких судов?

          Сейчас на «Звезде» идёт строительство 9 судов — заложены 1 плавучий док для ВМФ, 4 судна снабжения и 2 танкера для Роснефти, ещё для 2-х танкеров режут металл.

          Но следует учитывать, что танкеры строятся в производственной кооперации с Южной Кореей — большую часть блоков делает Hyundai Heavy Industries, а у нас идёт сборка.

          #1134326
          • EyeSauronn . EyeSauronn .
            06.06.1916:18:34

            надеюсь что это не долго? т. е. к нам перенесут производство блоков.

            #1134357
            • A_SEVER A_SEVER
              06.06.1916:28:51

              надеюсь что это не долго?
              Поживём — увидим.

              #1134359
        • Нет аватара kuffa
          06.06.1915:14:45

          По плану этот корпус в 2019 году спустят. Тут что называть строительством. Резка металла это уже строительство? Тележурналюги заявляли, что завод будет по одному такому кораблю в месяц спускать, но думаю это фантазии. Видимо штук 5-6 реально, если с резкой считать, а с достроечной стенкой еще больше.

          #1134336
          • Нет аватара alex_uns
            06.06.1915:52:16

            Резка металла наверное нет, не строительство. По аналогии для строительных площадок давным давно используются вспомогательные производства. Заводы ЖБИ и заводы по изготовлению металлоконструкций. Дело доходило до того, что на площадку привозились уже готовые квартирные блоки с ЖБИ. и крупные готовые металлические секции.

            Но это не строительство.

            Строительство осуществляется на строительной площадке. Это стапель.

            Строительство это уже когда из деталей и узлов получается архитектура))

            Короче резка металла в цехах металлообработки — это не строительство корабля или судна.

            #1134352
            • A_SEVER A_SEVER
              06.06.1916:27:22

              Резка металла наверное нет, не строительство.
              Для мирового судостроения резка стали это начало строительства судна.

              Сейчас эта практика постепенно приживается и у нас.

              Заводы ЖБИ и заводы по изготовлению металлоконструкций
              Тут больше подходит другая аналогия — начало производства бетона в бетонном заводе, который стоит непосредственно на стройплощадке.
              Строительство осуществляется на строительной площадке. Это стапель
              Нет, на стапеле начинается стапельный этап строительства судна (его сборка), а само строительство начинается раньше — с резки металла и сварке секций.

              #1134358
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