Пройден первый тоннель метро между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная»

В Москве ударными темпами идёт строительство Большой кольцевой линии метро, которая после завершения строительства станет самой длинной линией Московского метрополитена.

Сегодня на восточном участке строящейся линии завершилась проходка правого перегонного тоннеля длиной 1357 метров от монтажной камеры на перегоне между станциями «Авиамоторная» и «Нижегородская» до станции «Авиамоторная». Тоннель построен компанией «Мосметрострой» с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Татьяна», проходка левого перегонного тоннеля продолжается.

Это уже девятый тоннель Большой кольцевой линии, построенный в этом году, ранее были построены перегонные тоннели до станций «Стромынка», «Зюзино», «Мичуринский проспект», «Нижегородская» и «Улица Народного Ополчения»!