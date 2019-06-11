На площадке Адыгейской ВЭС завершён монтаж первой ветроустановки. Высота башни с ротором, диаметр которого 100 метров, составляет 149 метров.

Мощность каждой ветроустановки — 2,5 МВт. Стометровая башня состоит из 8 модульных секций. На монтаже каждой башни задействовано 35 специалистов, 4 крана и вспомогательная техника. Наиболее сложные технологические операции при монтаже ветроэнергетической установки выполняются уникальным высотным краном большой грузоподъёмности до 500 тонн на высоте до 120 метров и служащим для навески гондолы, генератора и ступицы со смонтированными заранее лопастями.

Все оставшиеся 59 фундаментов Адыгейской ВЭС (заливка и набор прочности фундаментов требуют наиболее длительного цикла по сравнению с другими этапами возведения ВЭУ) готовы к монтажу башен. На сегодня работы по монтажу ведутся параллельно на двух точках ветропарка.

«Учитывая то, что до проекта по строительству Адыгейской ВЭС производство узлов и монтаж нашего типа ВЭУ не являлись крупносерийными, уже на первой ветроустановке нам удалось достичь высоких показателей точности и хороших темпов сборки. Это стало возможным благодаря грамотному управлению международной цепочкой поставщиков, не только с точки зрения обеспечения поставок, но и с точки зрения контроля за точностью выполнения требований конструкторской документации в серийном производстве. Кроме того, большое внимание пришлось уделить отладке процессов сборки. Напомню, что все эти процессы впервые реализуются нами в абсолютно новой для страны отрасли. Результаты первой сборки позволяют прогнозировать поэтапный рост темпов монтажа на последующих ветроустановках», — отметил Андрей Нестерук, заместитель генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарков.