«Технопарк Импульс» производит полную линейку самых тихих в мире гидромолотов
Гидромолоты компании «Технопарк «Импульс»» © impulse.su
Компания «Технопарк „Импульс“» из Москвы развернула серийное производство полной модельной линейки гидромолотов нового поколения «Импульс Эволюция». Гидромолоты нового поколения имеют лучший показатель энерговооруженности, а также лучший показатель бесшумности и уровня вибрации, что делает гидромолоты «Импульс Эволюция» лучшим инструментом для строительных и карьерных задач.
Гидромолоты «Импульс Эволюция» выпускаются в легкой, средней и тяжелой сериях.
Модели гидромолотов нового поколения «Импульс Эволюция»
- Гидромолот «Импульс 80ЭВО» (Impulse 80EVO)
- Гидромолот «Импульс 100ЭВО» (Impulse 100EVO)
- Гидромолот «Импульс 300ЭВО» (Impulse 300EVO)
- Гидромолот «Импульс 400ЭВО» (Impulse 400EVO)
- Гидромолот «Импульс 500ЭВО» (Impulse 500EVO)
- Гидромолот «Импульс 600ЭВО» (Impulse 600EVO)
- Гидромолот «Импульс 700ЭВО» (Impulse 700EVO)
- Гидромолот «Импульс 800ЭВО» (Impulse 800EVO)
Из истории создания первого гидромолота
В 1964 году в отделе сваебойного оборудования ВНИИ Стройдормаш начались работы по созданию первого гидромолота. Была разработана принципиальная схема с гидравлическим управлением распределителя по положению бойка, выведены математические формулы, описывающие движение бойка и выполнены расчеты. В дальнейшем была разработана конструкция и выполнены рабочие чертежи для изготовления экспериментального образца молота с энергией удара 20 кДж. Первый образец изготовили из отдельных блоков, соединенных между собой гибкими рукавам высокого давления. При выборе типа гидроаккумулятора инженеры решили использовать упругие свойства жидкости, сжимаемой под большим давлением в замкнутом объеме. Это послужило основой появления в дальнейшем термина «гидромолот» и было реализовано в конструкции экспериментального аппарата. Молот изготовили на опытном заводе института и испытали в 1967 г. на стенде по забивке свай и при дроблении строительных материалов. Результаты испытаний подтвердили правильность аналитических исследований и расчетов. В 1968 — 1970 гг. были разработаны и изготовлены экспериментальные образцы молотов с энергией удара в 6.0, 3.0 и 1.8 кДж.
Преимущества гидромолотов «Импульс Эволюция»
Продолжая развитие советской школы проектирования гидромолотов уже более двадцати лет, Технопарк «Импульс» занимается как проектированием так и производством. На предприятии рождаются самые современные типы навесного оборудования и продолжается работа над созданием прогрессивных образцов.
Количество составных элементов в конструкции гидромолота «Импульс» сведено к минимуму, что значительно сокращает поломки и выход оборудования из строя. Гидромолоты «Импульс» отличаются простотой обслуживания, что сокращает время простоев при техобслуживании и также обеспечивает владельцу низкие расходы.
Практика показала, что рабочий инструмент импортного производства обладает достаточно неплохими показателями твердости,
Технические особенности гидромолотов «Импульс»
Технические особенности гидромолотов «Импульс» © Фото из открытых источников
- Верхняя загрузка компонентов. Это дает упрощенное обслуживание без спец.инструмента.
- Защитные демпферы (верх/низ). Это сокращает ударные нагрузки на стрелу базовой машины.
- Поворотные соединения. Позволяют исключить истирание и излом РВД.
- Монолитное исполнение. Исполнение ударного блока без стяжных болтов решает главную проблему гидромолотов — ускоренный износ и выход из строя.
- Сменная гильза. Это дает увеличивает ресурс гидромолота и упрощает обслуживание.
- Алмазное уплотнение. Придает наивысшую твердость ударному бойку.
- Защитное кольцо. Предотвращает разрушение механизма при холостом ударе.
- Единственный стопорный палец. Фиксирует как втулку, так и рабочий инструмент.
- Единая втулка. Одна сменная втулка вместо стандартных двух (замена происходит без пресса).
- Двухкомпонентные уплотнения. Снижают риск абразивного износа ударной пары.
Новое преимущество — тихая работа и минимум вибраций в кабине
Конструктивное новшество, использованное в гидромолотах «Импульс Эволюция», позволило снизить уровень шума работающего оборудования почти на 20% по сравнению с самыми тихими импортными аналогами, а вибрация при работе почти не ощущается в кабине машиниста.
Конструкторы смогли достичь этого за счет использования материала, который одинаково эффективно выполняет функции звукоизоляции и демпфирования, — полиуретана. В средних и тяжелых гидромолотах используется беспрецедентно большой объем полиуретана. В больших моделях общий вес полиуретана превышает 90 кг, тогда как в классических корейских, немецких, японских гидромолотах этот показатель не больше 25 кг. Разница почти в 4 раза.
По отзывам операторов, весь модельный ряд гидромолотов «Импульс Эволюция» — от самой маленькой 80-й модели до массивного «Импульс 700ЭВО» — работает значительно тише. Операторам гораздо комфортнее находиться в кабине. Кроме уровня шума, снизилась и вибрация, обратная отдача гидромолота в рабочее оборудование экскаватора. Соответственно, кабину меньше трясет в процессе работы. Машинист проводит в кабине экскаватора до 14 часов в сутки, а значит, такие удобства крайне весомы, они напрямую влияют на настроение и, соответственно, производительность труда. Не говоря уже о безопасности работ на строительной площадке. Два человека могут стоять рядом с работающим «Импульс 700ЭВО» (это гидромолот для 50-тонного экскаватора) и совершенно комфортно работать без средств защиты органов слуха. Более того, можно вести спокойную беседу и не придется кричать, чтобы собеседник мог вас расслышать.
Сам по себе уровень шума не единственный плюс. Меньше вибрация — это больший срок службы сочленений «трапеция-рукоять-стрела-платформа экскаватора». В последние годы все современные экскаваторы поставляются с кабинами повышенного комфорта — звукоизоляция выше, сиденье удобнее, обзор лучше. Все это оказывает прямое влияние на производительность труда, а значит, при прочих равных условиях, оператор-профессионал обеспечит большую выработку и эффективность работы при создании ему комфортных условий.
Гидромолоты «Импульс Эволюция» в Москве. Тихая работа
В ходе строительства стадиона «Динамо» в Москве велось строительство перехода между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк». На строительной площадке осуществлялся демонтаж усиленных железобетонных конструкций высотой более 4-х метров. Работы одновременно выполняли два подрядчика, каждый из которых использовал гидравлические молоты «Импульс Эволюция».
Причин для применения молотов «Импульс Эволюция» у них было несколько:
- гидромолоты обеспечивают очень низкий уровень рабочего шума — они на 20% тише импортных аналогов, операторы не нуждаются в дополнительной защите органов слуха от шума;
- повышенная энергия удара молота позволяет быстрее и эффективнее выполнять работы по демонтажу на объекте;
- система автоматической смазки позволяет работать гидромолотом без остановок для заправки смазкой, что исключает простои на обслуживание и как результат увеличивает общее время работы оборудования.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/37OlvY7cTwU
Экспорт гидромолотов
Высокое качество гидравлических молотов «Импульс» подтверждено клиентами и партнерами компании в России, странах Таможенного Союза и других странах. Гидромолоты «Импульс» завоевывают популярность и посталяются на экпорт, где отлично показывают себя в самых разных климатических условиях. Гидромолоты и другое навесное оборудование с успехом работает в 19 странах и на 3 континентах, в 5 климатических зонах.
Видеопояснения. Гидромолоты «Импульс Эволюция»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/UnzEAowyIdQ
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Vn_UJFezWGs
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-ySdSxQ7o0s
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/tme45ApC7mg
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/JVkj2Wsj6Lg
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:
- os1.ru Из истории создания гидравлических молотов,
- os1.ru Зимняя эксплуатация гидромолотов,
- www.impulse.su На пике надежности,
- www.impulse.su Гидромолот как орудие глобальной экспансии,
- www.impulse.su Преимущества гидромолотов «Импульс Эволюция». Часть 1,
- www.impulse.su Преимущества гидромолотов «Импульс Эволюция». Часть 2,
- www.impulse.su Преимущества гидромолотов «Импульс Эволюция». Часть 3,
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