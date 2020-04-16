«Технопарк Импульс» производит полную линейку самых тихих в мире гидромолотов

Технические особенности гидромолотов «Импульс»

Технические особенности гидромолотов «Импульс» © Фото из открытых источников

Новое преимущество — тихая работа и минимум вибраций в кабине

Конструктивное новшество, использованное в гидромолотах «Импульс Эволюция», позволило снизить уровень шума работающего оборудования почти на 20% по сравнению с самыми тихими импортными аналогами, а вибрация при работе почти не ощущается в кабине машиниста.

Конструкторы смогли достичь этого за счет использования материала, который одинаково эффективно выполняет функции звукоизоляции и демпфирования, — полиуретана. В средних и тяжелых гидромолотах используется беспрецедентно большой объем полиуретана. В больших моделях общий вес полиуретана превышает 90 кг, тогда как в классических корейских, немецких, японских гидромолотах этот показатель не больше 25 кг. Разница почти в 4 раза.

По отзывам операторов, весь модельный ряд гидромолотов «Импульс Эволюция» — от самой маленькой 80-й модели до массивного «Импульс 700ЭВО» — работает значительно тише. Операторам гораздо комфортнее находиться в кабине. Кроме уровня шума, снизилась и вибрация, обратная отдача гидромолота в рабочее оборудование экскаватора. Соответственно, кабину меньше трясет в процессе работы. Машинист проводит в кабине экскаватора до 14 часов в сутки, а значит, такие удобства крайне весомы, они напрямую влияют на настроение и, соответственно, производительность труда. Не говоря уже о безопасности работ на строительной площадке. Два человека могут стоять рядом с работающим «Импульс 700ЭВО» (это гидромолот для 50-тонного экскаватора) и совершенно комфортно работать без средств защиты органов слуха. Более того, можно вести спокойную беседу и не придется кричать, чтобы собеседник мог вас расслышать.

Сам по себе уровень шума не единственный плюс. Меньше вибрация — это больший срок службы сочленений «трапеция-рукоять-стрела-платформа экскаватора». В последние годы все современные экскаваторы поставляются с кабинами повышенного комфорта — звукоизоляция выше, сиденье удобнее, обзор лучше. Все это оказывает прямое влияние на производительность труда, а значит, при прочих равных условиях, оператор-профессионал обеспечит большую выработку и эффективность работы при создании ему комфортных условий.

Гидромолоты «Импульс Эволюция» в Москве. Тихая работа

В ходе строительства стадиона «Динамо» в Москве велось строительство перехода между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк». На строительной площадке осуществлялся демонтаж усиленных железобетонных конструкций высотой более 4-х метров. Работы одновременно выполняли два подрядчика, каждый из которых использовал гидравлические молоты «Импульс Эволюция».

Причин для применения молотов «Импульс Эволюция» у них было несколько:

гидромолоты обеспечивают очень низкий уровень рабочего шума — они на 20% тише импортных аналогов, операторы не нуждаются в дополнительной защите органов слуха от шума;

повышенная энергия удара молота позволяет быстрее и эффективнее выполнять работы по демонтажу на объекте;

система автоматической смазки позволяет работать гидромолотом без остановок для заправки смазкой, что исключает простои на обслуживание и как результат увеличивает общее время работы оборудования.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/37OlvY7cTwU

Экспорт гидромолотов

Высокое качество гидравлических молотов «Импульс» подтверждено клиентами и партнерами компании в России, странах Таможенного Союза и других странах. Гидромолоты «Импульс» завоевывают популярность и посталяются на экпорт, где отлично показывают себя в самых разных климатических условиях. Гидромолоты и другое навесное оборудование с успехом работает в 19 странах и на 3 континентах, в 5 климатических зонах.

Видеопояснения. Гидромолоты «Импульс Эволюция»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/UnzEAowyIdQ

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