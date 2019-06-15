Как достраивается головной атомный ледокол проекта 22220

Строительство ледокола «Арктика» типа ЛК-60Я ведётся на Балтийском заводе по заказу «Росатомфлота» с 2013 года. Разработчиком проекта 22220 является ЦКБ «Айсберг». По завершении строительства ледокол должен иметь примерно следующий вид:



Макет ледокола проекта 22220

© sudostroenie.info

Насколько судно в металле соответствует макету можно увидеть, побывав на седьмом причале достроечной набережной Балтийского завода, где с марта 2019 года базируется «Арктика».

Поскольку в мае на ледокол начали загружать ядерное топливо, попасть на строящееся судно можно только по специальному разрешению.



Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика"

© sudostroenie.info

Преодолев все формальности, можно пройти в надстройку и подняться в кают-компанию.



Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика"

© sudostroenie.info

Внутри надстройки продолжаются работы по отделке помещений. После нанесения тепловой и противопожарной изоляции, затяжки кабелей и коммуникаций производится зашивка.



Внутренние помещения ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info

Примерный объём работ можно представить, исходя из того, что на ледоколе проекта 22220 насчитывается 1380 помещений.



Внутренние помещения ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info

По завершении всех работ и установки мебели помещения ледокола принимают примерно следующий вид. Из иллюминатора кают-компании открывается хороший вид на Неву и переднюю часть палубы (бак) судна.



Иллюиминатор ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info



Бак атомного ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info

Здесь продолжаются достроечные работы, хотя основное палубное оборудование, в том числе подъёмные краны, лебёдки, уже на своих местах.



На палубе ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info



На палубе ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info

Далее судостроители решили показать журналистам блок жилых помещений. Вот так изнутри выглядят помещения для капитана судна. Интересно, что часы во всех помещениях пока стоят и показывают одно и то же время — 12 часов.



Жилой блок ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info



Жилой блок ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info

Снова выходим на лестницу и поднимаемся выше. Преодолев семь ярусов надстройки, поднимаемся на капитанский мостик. Кстати, подниматься можно не только по лестнице, но и на лифте. На «Арктике» их четыре. Как минимум, один из лифтов работает, энергоснабжение осуществляется с берега.



Внутренняя лестница на ледоколе "Арктика"

© sudostroenie.info

Отсюда будет осуществляться управление самым мощным в мире ледоколом. Пропульсивный комплекс «Арктики» состоит из трёх винтов фиксированного шага диаметром 6,2 м, приводимых во вращение тремя гребными электродвигателями мощностью 20 МВт каждый.



Капитанский мостик ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info

Основное оборудование установлено, но пока ещё скрыто под защитным брезентом. Активная работа здесь закипит во время пуско-наладочных работ и ходовых испытаний.



Капитанский мостик ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info



Капитанский мостик ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info

По словам главного строителя ледокола «Арктика» Вадима Голованова, на ходовые испытания головной ледокол проекта 22220 выйдет в начале зимы. Запланированная дата отправки судна — 3 декабря 2019 года.



Главный строитель ледокола "Арктика" Вадим Голованов

© sudostroenie.info

Пройдёмся ещё немного по верхней палубе ледокола «Арктика».



На палубе атомного ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info

Например, отсюда хорошо видна мачта с радиолокационным оборудованием. После её установки ледокол получил окончательный высотный габарит. Полная высота судна составляет 52 м.



Мачта ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info

При этом наибольшая длина судна равна 173,3 м, ширина — 34 м. За счёт возможности набора водяного балласта осадка ледокола может меняться в диапазоне 8,5 — 10,5 м.



Палуба ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info

Это позволит проекту 22220 работать как на глубоководных трассах Северного морского пути, так и на мелководье, в устьях сибирских рек. Поэтому ледокол и называется универсальным.



Палуба ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info

Под надстройкой расположена новейшая реакторная установка «РИТМ-200». В состав главной энергоустановки входят два реактора и два парогенерирующих блока тепловой мощностью 175 МВт каждый. По сравнению с реакторными установками предыдущего поколения, «РИТМ-200» отличается более компактными размерами и меньшим весом. Применение такого оборудования стало одним технических решений, обеспечивших возможность двухосадочной схемы работы.



Палуба ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info

С верхней палубы «Арктики» хорошо виден первый серийный ледокол проекта 22220 «Сибирь». Неподалёку пришвартован и спущенный на воду 25 мая второй серийный ледокол данного проекта «Урал».



Вид с палубы ледокола "Арктика"

© sudostroenie.info

В августе-сентябре ожидается оформление контракта на строительство третьего и четвёртого серийных ледоколов проекта 22220. На каком именно заводе будут строиться новые ледоколы, официально пока неизвестно. Хотя, кажется, у Балтийского завода есть все шансы на то, чтобы продолжить серию.



Атомный ледокол проекта 22220 "Арктика"

© sudostroenie.info

Что касается сроков сдачи уже строящихся ледоколов, то «Арктика» должна приступить к работе на Севморпути в мае 2020 года, «Сибирь» — в 2021 году, «Урал» — годом позже.