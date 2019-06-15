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Судостроение и судоходство

Как достраивается головной атомный ледокол проекта 22220

  •  © sudostroenie.info

Строительство ледокола «Арктика» типа ЛК-60Я ведётся на Балтийском заводе по заказу «Росатомфлота» с 2013 года. Разработчиком проекта 22220 является ЦКБ «Айсберг». По завершении строительства ледокол должен иметь примерно следующий вид:

  • Макет ледокола проекта 22220
  • Макет ледокола проекта 22220
  •  © sudostroenie.info

Насколько судно в металле соответствует макету можно увидеть, побывав на седьмом причале достроечной набережной Балтийского завода, где с марта 2019 года базируется «Арктика».

  •  © sudostroenie.info

Поскольку в мае на ледокол начали загружать ядерное топливо, попасть на строящееся судно можно только по специальному разрешению.

  • Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика"
  • Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

Преодолев все формальности, можно пройти в надстройку и подняться в кают-компанию.

  • Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика"
  • Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

Внутри надстройки продолжаются работы по отделке помещений. После нанесения тепловой и противопожарной изоляции, затяжки кабелей и коммуникаций производится зашивка.

  • Внутренние помещения ледокола "Арктика"
  • Внутренние помещения ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

Примерный объём работ можно представить, исходя из того, что на ледоколе проекта 22220 насчитывается 1380 помещений.

  • Внутренние помещения ледокола "Арктика"
  • Внутренние помещения ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

По завершении всех работ и установки мебели помещения ледокола принимают примерно следующий вид. Из иллюминатора кают-компании открывается хороший вид на Неву и переднюю часть палубы (бак) судна.

  • Иллюиминатор ледокола "Арктика"
  • Иллюиминатор ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

  • Бак атомного ледокола "Арктика"
  • Бак атомного ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

Здесь продолжаются достроечные работы, хотя основное палубное оборудование, в том числе подъёмные краны, лебёдки, уже на своих местах.

  • На палубе ледокола "Арктика"
  • На палубе ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

  • На палубе ледокола "Арктика"
  • На палубе ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

Далее судостроители решили показать журналистам блок жилых помещений. Вот так изнутри выглядят помещения для капитана судна. Интересно, что часы во всех помещениях пока стоят и показывают одно и то же время — 12 часов.

  • Жилой блок ледокола "Арктика"
  • Жилой блок ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

  • Жилой блок ледокола "Арктика"
  • Жилой блок ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

Снова выходим на лестницу и поднимаемся выше. Преодолев семь ярусов надстройки, поднимаемся на капитанский мостик. Кстати, подниматься можно не только по лестнице, но и на лифте. На «Арктике» их четыре. Как минимум, один из лифтов работает, энергоснабжение осуществляется с берега.

  • Внутренняя лестница на ледоколе "Арктика"
  • Внутренняя лестница на ледоколе "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

Отсюда будет осуществляться управление самым мощным в мире ледоколом. Пропульсивный комплекс «Арктики» состоит из трёх винтов фиксированного шага диаметром 6,2 м, приводимых во вращение тремя гребными электродвигателями мощностью 20 МВт каждый.

  • Капитанский мостик ледокола "Арктика"
  • Капитанский мостик ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

Основное оборудование установлено, но пока ещё скрыто под защитным брезентом. Активная работа здесь закипит во время пуско-наладочных работ и ходовых испытаний.

  • Капитанский мостик ледокола "Арктика"
  • Капитанский мостик ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

  • Капитанский мостик ледокола "Арктика"
  • Капитанский мостик ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

По словам главного строителя ледокола «Арктика» Вадима Голованова, на ходовые испытания головной ледокол проекта 22220 выйдет в начале зимы. Запланированная дата отправки судна — 3 декабря 2019 года.

  • Главный строитель ледокола "Арктика" Вадим Голованов
  • Главный строитель ледокола "Арктика" Вадим Голованов
  •  © sudostroenie.info

Пройдёмся ещё немного по верхней палубе ледокола «Арктика».

  • На палубе атомного ледокола "Арктика"
  • На палубе атомного ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

Например, отсюда хорошо видна мачта с радиолокационным оборудованием. После её установки ледокол получил окончательный высотный габарит. Полная высота судна составляет 52 м.

  • Мачта ледокола "Арктика"
  • Мачта ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

При этом наибольшая длина судна равна 173,3 м, ширина — 34 м. За счёт возможности набора водяного балласта осадка ледокола может меняться в диапазоне 8,5 — 10,5 м.

  • Палуба ледокола "Арктика"
  • Палуба ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

Это позволит проекту 22220 работать как на глубоководных трассах Северного морского пути, так и на мелководье, в устьях сибирских рек. Поэтому ледокол и называется универсальным.

  • Палуба ледокола "Арктика"
  • Палуба ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

Под надстройкой расположена новейшая реакторная установка «РИТМ-200». В состав главной энергоустановки входят два реактора и два парогенерирующих блока тепловой мощностью 175 МВт каждый. По сравнению с реакторными установками предыдущего поколения, «РИТМ-200» отличается более компактными размерами и меньшим весом. Применение такого оборудования стало одним технических решений, обеспечивших возможность двухосадочной схемы работы.

  • Палуба ледокола "Арктика"
  • Палуба ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

С верхней палубы «Арктики» хорошо виден первый серийный ледокол проекта 22220 «Сибирь». Неподалёку пришвартован и спущенный на воду 25 мая второй серийный ледокол данного проекта «Урал».

  • Вид с палубы ледокола "Арктика"
  • Вид с палубы ледокола "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

В августе-сентябре ожидается оформление контракта на строительство третьего и четвёртого серийных ледоколов проекта 22220. На каком именно заводе будут строиться новые ледоколы, официально пока неизвестно. Хотя, кажется, у Балтийского завода есть все шансы на то, чтобы продолжить серию.

  • Атомный ледокол проекта 22220 "Арктика"
  • Атомный ледокол проекта 22220 "Арктика"
  •  © sudostroenie.info

Что касается сроков сдачи уже строящихся ледоколов, то «Арктика» должна приступить к работе на Севморпути в мае 2020 года, «Сибирь» — в 2021 году, «Урал» — годом позже.

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http://sudostroenie.info/novosti/27059.html

22220, Арктика, Балтийский завод, Санкт-Петербург
  • Нет аватара MusclePump
    15.06.1912:11:41

    Все супер единственное я уже говорил в одной из новостей что после завершения всех строительных работ нужно обязательно по бортам и возможно в надстройке подкрасить чтобы был красавцем и смотрелся обалденно.

    #1136585
    • Human RS Human RS
      15.06.1914:00:03

      Спасибо кэп, ваш совет бесценен своей новизной и гениальностью.     Финальную покраску итак всегда проходят все сдаваемые заказчику корабли и суда.

      #1136602
  • Нет аватара UHAHAN
    15.06.1912:16:08

    Каждый день проезжаю по 26-27 линии мимо ворот Балтийского и каждый день вижу над воротами мачту и как-то мне вообще этот бледно-голубой цвет не нравится. В живую смотрится не очень, ощущение, что ей уже сто-лет-в-обед и вся краска выгорела. Как старые ворота, которые изначально небесно-голубые, а через несколько лет бледно-голубые обшарпанные.

    P. S. Ледокол крут, его как спустили, так я за ним чуть ли не ежедневно наблюдаю, помню ещё как пытался с набережной за Ломоносова заглянуть биноклем)

    P. P. S. Спасибо за фотки и репортаж!

    Отредактировано: UHAHAN~12:18 15.06.19
    #1136588
  • Нет аватара Советский
    15.06.1912:18:53

        ЗДОРОВО!!! А достраивают без останова часа в сутки)? И сколько человек занято одновременно на корпусе работой сейчас? Спасибо.

    #1136589
  • Нет аватара Советский
    15.06.1912:38:26

    А кстати,только заметил, Арктика более притоплена,это из-за большей готовности,или балластную систему в деле опробуют уже?

    #1136594
    • Нет аватара MusclePump
      15.06.1913:24:23

      Тоже заметил. На 1 фото заметил сброс воды в корме и возможно это испытания этой системы.

      #1136599
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