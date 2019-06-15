Как достраивается головной атомный ледокол проекта 22220
Строительство ледокола «Арктика» типа ЛК-60Я ведётся на Балтийском заводе по заказу «Росатомфлота» с 2013 года. Разработчиком проекта 22220 является ЦКБ «Айсберг». По завершении строительства ледокол должен иметь примерно следующий вид:
Насколько судно в металле соответствует макету можно увидеть, побывав на седьмом причале достроечной набережной Балтийского завода, где с марта 2019 года базируется «Арктика».
Поскольку в мае на ледокол начали загружать ядерное топливо, попасть на строящееся судно можно только по специальному разрешению.
Преодолев все формальности, можно пройти в надстройку и подняться в кают-компанию.
Внутри надстройки продолжаются работы по отделке помещений. После нанесения тепловой и противопожарной изоляции, затяжки кабелей и коммуникаций производится зашивка.
Примерный объём работ можно представить, исходя из того, что на ледоколе проекта 22220 насчитывается 1380 помещений.
По завершении всех работ и установки мебели помещения ледокола принимают примерно следующий вид. Из иллюминатора кают-компании открывается хороший вид на Неву и переднюю часть палубы (бак) судна.
Здесь продолжаются достроечные работы, хотя основное палубное оборудование, в том числе подъёмные краны, лебёдки, уже на своих местах.
Далее судостроители решили показать журналистам блок жилых помещений. Вот так изнутри выглядят помещения для капитана судна. Интересно, что часы во всех помещениях пока стоят и показывают одно и то же время — 12 часов.
Снова выходим на лестницу и поднимаемся выше. Преодолев семь ярусов надстройки, поднимаемся на капитанский мостик. Кстати, подниматься можно не только по лестнице, но и на лифте. На «Арктике» их четыре. Как минимум, один из лифтов работает, энергоснабжение осуществляется с берега.
Отсюда будет осуществляться управление самым мощным в мире ледоколом. Пропульсивный комплекс «Арктики» состоит из трёх винтов фиксированного шага диаметром 6,2 м, приводимых во вращение тремя гребными электродвигателями мощностью 20 МВт каждый.
Основное оборудование установлено, но пока ещё скрыто под защитным брезентом. Активная работа здесь закипит во время пуско-наладочных работ и ходовых испытаний.
По словам главного строителя ледокола «Арктика» Вадима Голованова, на ходовые испытания головной ледокол проекта 22220 выйдет в начале зимы. Запланированная дата отправки судна — 3 декабря 2019 года.
Пройдёмся ещё немного по верхней палубе ледокола «Арктика».
Например, отсюда хорошо видна мачта с радиолокационным оборудованием. После её установки ледокол получил окончательный высотный габарит. Полная высота судна составляет 52 м.
При этом наибольшая длина судна равна 173,3 м, ширина — 34 м. За счёт возможности набора водяного балласта осадка ледокола может меняться в диапазоне 8,5 — 10,5 м.
Это позволит проекту 22220 работать как на глубоководных трассах Северного морского пути, так и на мелководье, в устьях сибирских рек. Поэтому ледокол и называется универсальным.
Под надстройкой расположена новейшая реакторная установка «РИТМ-200». В состав главной энергоустановки входят два реактора и два парогенерирующих блока тепловой мощностью 175 МВт каждый. По сравнению с реакторными установками предыдущего поколения, «РИТМ-200» отличается более компактными размерами и меньшим весом. Применение такого оборудования стало одним технических решений, обеспечивших возможность двухосадочной схемы работы.
С верхней палубы «Арктики» хорошо виден первый серийный ледокол проекта 22220 «Сибирь». Неподалёку пришвартован и спущенный на воду 25 мая второй серийный ледокол данного проекта «Урал».
В августе-сентябре ожидается оформление контракта на строительство третьего и четвёртого серийных ледоколов проекта 22220. На каком именно заводе будут строиться новые ледоколы, официально пока неизвестно. Хотя, кажется, у Балтийского завода есть все шансы на то, чтобы продолжить серию.
Что касается сроков сдачи уже строящихся ледоколов, то «Арктика» должна приступить к работе на Севморпути в мае 2020 года, «Сибирь» — в 2021 году, «Урал» — годом позже.
15.06.1912:11:41
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