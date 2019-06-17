ГК «Хевел» приступила к строительству солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Казахстане

Группа компаний «Хевел» приступила к строительству солнечной электростанции «Нура», расположенной в Акмолинской области Республики Казахстан. СЭС мощностью 100 МВт станет одной из крупнейших солнечных электростанций на территории СНГ.

Дочерняя структура группы компаний «Хевел» в Казахстане заключила ряд сделок, в результате чего портфель проектов в республике был увеличен до 178 МВт за счёт приобретения прав на строительство СЭС «Нура» мощностью 100 МВт, «Сарыбулак» мощностью 4,95 МВт, а также СЭС «Капшагай» мощностью 3 МВт.

Приобретение активов, а также строительство солнечных электростанций осуществляется как за счет собственных средств, так и за счёт заемных средств Евразийского банка развития.

«Для строительства солнечных электростанций мы планируем использовать как собственные гетероструктурные двусторонние солнечные модули мощностью свыше 375 Вт, так и зарубежное оборудование. В наших планах — дальнейшее расширение портфеля проектов в Казахстане», — сообщил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

Ввод солнечных электростанций в эксплуатацию запланирован на 2020 год, отпуск электроэнергии будет осуществляться в Единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан.

Также в 2019 году начнётся строительство СЭС в г. Кентау Туркестанской области мощностью 50 МВт и в городе республиканского значения Шымкент мощностью 20 МВт, права на строительство которых «Хевел» получила в 2018 году по итогам аукционного отбора проектов ВИЭ.