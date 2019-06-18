МС-21 подтвердил характеристики в ходе испытаний

В ходе тестовых полетов новый российский узкофюзеляжный самолет МС-21 подтвердил максимальные эксплуатационные показатели, говорится в опубликованном сегодня отчете разработчика этой машины — корпорации «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК).

В ходе испытательных полетов базовой модификации МС-21-300 были достигнуты максимальные значения следующих показателей: высота полета 12,5 тыс. м, истинная скорость 949 км/ч (или 0,89М), подолжительность полета 6,2 ч.

Достигнутые показатели максимальной скорости и высоты полета превышают показатели его конкурентов — Airbus A320neo и Boeing 737MAX8

Это несколько лучше, чем у его зарубежных конкурентов. Для сравнения: Airbus A320neo способен летать на высоте не более 11,8 тыс. м с максимальной скоростью 876 км/ч (0,82М). Максимальная высота полета базового варианта ремоторизованного самолета Boeing 737 — 737MAX 8 — составляет 12,3 тыс. м, а его максимальная скорость равняется 925 км/ч.

МС-21-300 может перевозит в зависимости от компоновки от 165 до 211 пасс. на расстояние до 6000 км. Его максимальная взлетная масса составляет 79250 кг. A320neo в двухклассной компоновке может перевозить 150-180 чел. При схожей максимальной взлетной массе (79000 кг) его дальность составлят 6300 км.

Как и МС-21, самолет Boeing 737MAX-8 может вместить от 162 до 210 пасс. Но он обладает большей дальностью полета (6570 км) и максимальной взлетной массой (82190 кг).

В «Иркуте» отметили, что самолет выполнил полеты на высотах и скоростях, характерных для основных эксплуатационных режимов. Работоспособность всех систем в широком диапазоне скоростей и высот полета была подтверждена.

На данный момент МС-21 завершил испытания на предельные углы атаки и флаттер. В полете выполнены запуски основных двигателей и вспомогательной силовой установки. Оценены характеристики взлета и посадки с имитацией отказа двигателя, а также подтверждена работоспособность инструментальной посадки, оборудования навигации и внешней светотехники при взлете со слабой видимостью. Выполнены полеты на определение минимальных скоростей отрыва.

Напомним, что в летных испытаниях принимают участие три прототипа МС-21-300, оснащенные двигателями PW1400G-JM. Полеты выполняются на аэродроме в Жуковском. В «Иркуте» сообщили, что на четвертом опытном самолете сейчас ведется монтаж систем; он присоединится к летным испытаниям в 2019 г.

Количество твердых заказов на МС-21 уже несколько лет держится на уровне 175 самолетов. Число заказов по соглашениям о намерениях составляет 150 ВС.