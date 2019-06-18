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Производство

Новая модель спецприцепа Тонар-9593 для перевозки корнеплодов от российской компании

  •  © tonar.info

Как сообщила пресс-служба машиностроительного завода «Тонар», являющегося крупнейшим российским производителем прицепной и полуприцепной техники, заводом была разработана новая модель спецприцепа Тонар-9593 с кузовом объемом 26 м3 для перевозки корнеплодов, которая значительно снижает повреждение при выгрузке корнеплодов за счет донной системы выгрузки (лепестковый резиновый транспортер) с системой ударогасящих ремней.

Ранее завод «Тонар» представил полуприцеп-картофелевоз ТОНАР-9591 с объемом кузова 47 мЗ и аналогичной системой выгрузки, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас».

  • лепестковый резиновый транспортер
  • лепестковый резиновый транспортер
  •  © www.tonar.info

  •  © tonar.info

  •  © tonar.info

  •  © tonar.info

  •  © tonar.info

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https://www.tonar.info/news/osoboe-vnimanie-k-transortirovke/

Тонар, полуприцепы, прицепы, сельхозтехника
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