В Рыбинске спустили на воду первый «Грачонок» для Росгвардии
Сегодня в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» спущен на воду катер специального назначения проекта 21980 «Грачонок». Катер с заводским номером 01225 это первый «Грачонок», построенный ССЗ «Вымпел» для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, ранее завод построил 4 противодиверсионных катера этого проекта для ВМФ России.
В соответствии с подписанным в 2017 году контрактом «Вымпел» построит для Росгвардии четыре катера проекта 21980 «Грачонок», которые будут нести службу по охране Крымского моста.
Катера проекта 21980 постройки ССЗ «Вымпел»:
№ 01221 — заложен 03.2014 — спущен
№ 01222 — заложен 12.2014 — спущен
№ 01223 — заложен
№ 01224 — заложен
№ 01225 — заложен
№ 01226 — в постройке
№ 01227 — в постройке
№ 01228 — в постройке
Катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе РФ при решении задач охраны государственной границы России. Проект катера разработан КБ «Вымпел» (Нижний Новгород).
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 140 т.
Главные размерения: длина — 31 м, ширина — 7.4 м, осадка — 1.8 м.
Максимальная скорость хода: 23 узла
Дальность плавания: 200 миль.
Автономность: 5 суток.
Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
один противодиверсионный гранатомёт ДП-64
один противодиверсионный гранатомёт ДП-65
четыре ПЗРК типа «Игла»
Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»
Спуском первого «Грачонка» для Росгвардии ССЗ «Вымпел» открывает спусковую программу этого года, которая обещает быть насыщенной и разнообразной! :)
Фото с сайта kalashnikov.media
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19.06.1912:22:56
19.06.1914:55:58